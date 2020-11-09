‘Hakan Atilla istifa etti’ iddiası yalanlandı

Halkbank davası kapsamında ABD'de tutuklu kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği ileri sürüldü.
Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Borsa İstanbul Kurumsal İletişim Direktörlüğü’nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, Atilla’nın görevinin başında olduğu belirtilerek söz konusu iddialar yalanlandı.
ABD’deki ‘kara para soruşturması’ kapsamında Mayıs 2018’de tutuklanan ve 32 ay hapis cezasına çarptırılan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, 19 Temmuz 2019'da tahliye edilmişti. Ardından Türkiye’ye dönen Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.