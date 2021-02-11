Haiti'de ABD'nin atadığı Cumhurbaşkanı koltuğa yapıştı: Ülke grevde, halk sokakta

Yüksek enflasyon ve yoksullukla boğuşan Haiti'de Dazlaklar Partisi (Parti Haïtien Tèt Kale) üyesi Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse'in görev süresi bitmesine karşın, makamı terk etmemekteki ısrarı ülkede kitlesel eylemleri artırdı. 2018'den beri Cumhurbaşkanı Moïse hükümeti ve onun en büyük destekçisi ABD'ye karşı geniş eylemlerin düzenlendiği ülkede Cumhurbaşkanı'nın anayasaya göre görevi 7 Şubat günü terk etmiş olması gerekiyordu.

Geçtiğimiz hafta ülke çapında 2 günlük kitlesel genel grevler örgütlenirken, eylemler bu ayın başından beri kesintisiz sürüyor. İktidar süreci ülkeye yönelik ABD müdahaleleriyle özdeşleşen Cumhurbaşkanı Moïse'se görev süresinin bittiğini reddederek, 2022'ye kadar görevde kalacağını savunuyor.

Dışişleri Bakanı: Eylemciler Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmek istiyor

Ülkedeki yoğun eylemler üzerine Fransa devlet televizyonu France 24'e konuşan Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph, son günlerde yaşanan kargaşanın ardından "Haiti'de sükunetin geri geldiğini" ve durumun "kontrol altında" olduğunu iddia etti. Ülkede halkın yoğun tepkileriniyse "muhalefetin cumhurbaşkanının görev süresini sorgulayarak siyasi bir manevra yapması" olarak değerlendirdi.

Eylemleri "darbe girişimi" diye niteleyen Joseph, Moïse'ye yönelik bir suikast girişimi olduğunu da iddia etti.

Joseph ayrıca "Yargıtay'da, sırf Cumhurbaşkanı olmak istedikleri için Sayın Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye çalışan yargıçlarınız var" diye eklemeyi ihmal etmedi.

Haiti Dışişleri Bakanı, "Sayın Cumhurbaşkanımız diktatör değil" diyerek, cumhurbaşkanının anayasayı değiştirme niyeti olduğunu reddetti.

Joseph, halk iradesinin tek ifadesinin "şiddet" değil, "sandık" olduğunu da sözlerine ekledi.

Covid-19, yoksulluk ve ABD pençesinde bir ada ülkesi

ABD'nin dibinde, Karayipler'de bulunan Haiti'de sorunlar Cumhurbaşkanı Moïse'le başlamış değil. 2004'teki ABD eliyle gerçekleşen darbenin ardından tüm yöneticilerinin ABD tarafından atandığı ülkede Moïse'den önceki Cumhurbaşkanı Michel Martelly, Venezuela'nın Hugo Chavez döneminde çevre ülkelerle dayanışma için başlattığı PetroCaribe fonlarını zimmetine geçirmesiyle 'ünlenmişti'. Bolivarcı Venezuela'nın, ülkenin altyapı gelişimi için tahsis ettiği yaklaşık 4,3 milyar doları zimmetine geçirip harcayan önceki Cumhurbaşkanı parayı "yanlışlıkla söz konusu hesaba koyduğunu" ve "yanlışlıkla harcadığını" savunmuştu. Martelly'nin büyük yolsuzluk skandalı, onun ardılı olan Moïse'i de kapsıyor. Bir yerel mahkeme, Moïse'in bu paralardan milyonlarca dolar çaldığını tespit etti ve Martelly tarafından, Moïse'in 2017'de iktidara gelmesi için ayrıca aynı çalınan paraların kullanıdığı tahmin ediliyor.

Kaybolan PetroCaribe paraları ülkedeki eylemlerin hâlâ gündeminde. Eylemlerin en çok kullanılan sloganları arasında “Kote kòb PetroCaribe a?” (PetroCaribe paraları nerede?) öne çıkıyor.

Hükümetin pandemi sırasında halk için herhangi bir ciddi adım atmaması da ülkenin işçi sınıfını ağır bir şekilde etkilerken, pandeminin öncesinde dahi Haitililerin yaklaşık yüzde 60'ı hali hazırda yoksulluk sınırının altında yaşamaktaydı.

Bununla beraber 2004 darbesi sırasında ABD tarafından ülkeye taşınan mafya ve diğer suç örgütlerinin düzenlediği insan kaçırma vakaları ülke için ciddi bir kriz gündemi oluştururken hükümet ve kolluk kuvvetleri bu konuda bir adım atmaktansa, duruma itiraz eden halkı baskılamakla uğraşmalarıyla biliniyor.

"Jovenel'i hapse atın, görev süresi doldu!"

'Yeni Anayasa' tartışmaları

Moïse, ülkede ortak alanlarda protesto yürüyüşlerini yasaklarken polise 15 Şubat'a kadar "maksimum alarm durumunda" olma talimatı verdi. Ülkede yasaklara ve ağır polis şiddetine rağmen, on binlerce Haitili işçi ve öğrenci kitlesel eylemlere devam ediyor.

Ocak 2020'den beri Moïse, Haiti parlamentosunu fiili olarak görevden almasıyla birlikte ülkeyi çıkartılan KHK'ler eliyle yürütüyor. Moïse'in atadığı bir komiteyse, ülkenin anayasasını tekrar yazma hazırlıklarına girişmiş durumda.

Moïse, halk desteğinden yoksun olmasına karşın ABD hükümetlerinden büyük bir finansal ve lojistik destek alıyor. Trump döneminde, Moïse'le ve ülkede faaliyet gösteren patronlarla görüşmek üzere ABD BM Büyükelçisi Kelly Craft ve diğer üst düzey ABD'li diplomatlar düzenli olarak ülkeye ziyaretlerde bulundu. Ancak bu ziyaretlerin hiçbirinin içeriği basına servis edilmedi.

Biden'ın iktidara gelmesiyse ABD eliyle atanan cumhurbaşkanına yönelik tutumu değiştirmiş gibi gözükmüyor. Biden yönetiminin Haiti Büyükelçiliği, sadece 8 Şubat'ta Moïse'in bazı Anayasa Mahkemesi yargıçlarını görevden almasının ardından yaptığı göstermelik açıklamada "endişe duyduklarını" ifade etti.