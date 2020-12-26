Hafter: Tüm kuvvetlerimizi Türk güçlerini kovmak için savaşa hazır olmaya çağırıyorum

Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, Libya'nın bağımsızlığının 69. yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

"Topraklarımızda bir sömürgeci bulunduğu sürece barış olmayacak. Bu nedenle barışımızı kendi ellerimizle şekillendirmek için yeniden silaha sarılacağız" diyen Hafter,. Türkiye'nin "işgalci bir ülke" olduğunu söylerken, "Madem Türkiye barışı reddedip savaşı tercih ediyor, işgalciyi inancımız, irademiz ve silahımızla kovmaya hazırlanıyoruz" ifadesini kullandı.

Euronews'in haberine göre, Hafter, Türkiye'yi işaret ederek, "Sömürgeleştiren düşmanın iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak" şeklinde konuştu.

AKP iktidarının desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya Ordusu'nun Komutanı Tümgeneral Cuveyli ise, "Savaşmak isteyen her taraf için sonuçlar korkunç olacaktır ve ona güçle vereceğimiz karşılığı da hesaba katmalıdır" dedi.