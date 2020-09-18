Hafter, Libya limanlarının petrol ihracatı için yeniden açılacağını açıkladı

Libya’da savaşan taraflardan Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter, ülke limanlarından petrol ihracatına yeniden başlama kararı verdiklerini açıkladı.

Televizyondan yayınlanan açıklamasında Hafter Libya’nın petrol ihracatının yapıldığı limanların yeniden açılmasına izin verme kararı aldığını söyledi.

Hafter “zenginliğin adil dağıtımını sağlayacak ve onun yağmalanmasını ya da terörizmin finanse edilmesinde kullanılmasını önleyecek koşul ve güvenceler uyarınca” bu kararı aldığını belirtti.

Öte yandan Bloomberg, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Hafter güçleri arasında varılan bir anlaşma metnini gördüğünü ve bu metinde UMH'nin ülkede petrol üretiminin derhal yeniden başlamasını istediğinin belirtildiğini duyurdu.

Libya Ulusal Petrol Şirketi daha önce yapılan “gizli” görüşmeleri kınadığını açıklamış ve “yabancı paralı askerler” ülkeyi terk edene kadar ihracatın yeniden başlamayacağını bildirmişti. Hafter’in bugünkü açıklamasının ardından ise şirketten henüz yeni bir açıklama yapılmadı.