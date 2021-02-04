Haftasonu özel okul ve kursa gidecekler için muafiyet genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelgeyle haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakların listesini genişletti.

Buna göre "örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumları"nın öğrenci, öğretmen ve çalışanları, ilgili belgelerini ibraz etmeleri halinde belirli güzergah ve saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca bu kişiler yaşlara göre belirlenen saatler dışında da şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayımladığı genelgeyle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlar için açılan resmi okullardaki isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında ve 12'nci sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağını bildirmişti.

İçişleri Bakanlığı ile MEB'in bu genelgelerle özel okulların faaliyetlerini sürdürmesini sağladığı belirtiliyor. Bu dönemde özel okullarda bursluluk sınavlarının başladığı ve bu sınavların genellikle haftasonları yüz yüze olarak gerçekleştirildiği de biliniyor.