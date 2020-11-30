Haftaiçi akşam ve tüm haftasonu sokağa çıkma yasağı geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Salı akşamından itibaren haftaiçi akşam 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Haftasonu da kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Buna göre Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasaklanacak. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilere de toplu taşıma yasağı getiriliyor.

Tedbirler kapsamında AVM'ler ve ibadet merkezleri kapatılmazken, AVM'lere girişte HES kodu uygulamasına geçiliyor.

Esnafa ve emekçiye herhangi bir paket açıklamayan Erdoğan konuşmasının devamında Katar'a yapılan satışları eleştirenleri "yaygara koparmakla" suçladı. Erdoğan "Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık" dedi.

Erdoğan "Fransa'da insan hak ve özgürlükleri adına duyduğumuz endişeleri bir kez daha tekrar ediyoruz. Ülkemizde elbette de insanlık sınırlarının bittiği çizgi vardır. Tek vatan, tek bayrak, tek millet tek vatan diye ifade ettiğimiz rabiamızdır bu çizgi" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- "Vaka sayılarının 30 bine dayanmış olması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor.

- Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmekten başka çare yok.

- Vatandaşlarımızdan ricam öncelikle TAMAM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına en sıkı şekilde riayet etmeleridir.

- Bu salgına karşı en etkili tedbir kendimizi korumaktır.

- Mevsim itibariyle soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemimizdeki yükü ağırlaştırmıştır. Sağlık çalışanlarımızın gayretine en büyük teşekkürümüz, onların yükünü artırmamak olacaktır.

- 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın gayretlerini değersizleştirmek için yapılan spekülasyonlara karşı dikkatli olmalıyız.

- (Aşı) İlk etapta 50 milyon dozluk anlaşma yaptık. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak erişebilecek.

- Sağlık krizini topyekün bir ekonomik ve sosyal krize dönüştürmemek için adımlarımızı dikkatli atıyoruz.

Haftaiçi akşam ve haftasonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Bu kısıtlama haftasonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

- Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz.

- Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklardır.

- Umumi Hıfzıssıhha Kurulları illerdeki taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkları gidermek için gereken tedbirleri alacaktır.

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumların faaliyetlerine ara verilecektir.

- Milletimizden salgının evlerde buluşma ihtimalini göz önünde bulundurarak tehdit geçene kadar misafir kabul etmeye ara vermelerini rica ediyorum.

- Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı gibi etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak, nikahlar bu sayıyı geçirmeyecektir.

- Hamam, sauna, spor salonları faaliyetlerine ara verilecektir.

- Her alışveriş merkezi, semt pazarı için hıfzıssıhha kurulu sayıyı tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodlamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ve meydanlara girecek kişi sayısı sınırlanabilecektir.

Kamu kuruluşlarının mesai saatleri 10.00 ile 16.00 arası uygulanabilecektir.

- 50 kişiden fazla çalışan işyerlerinde, işyeri hekimin öncülüğünde, güvenlik uzmanı ve belirlenen personel tarafından salgın tedbirlerin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Salı akşamından itibaren uygulanacak

- İçişleri Bakanlığımız yayınlayacağı genelgede yer alacak salı akşamından itibaren uygulamada yer alacaktır.

- Hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken bir yandan da içeride ve dışarıda tarihi mücadele yürütüyoruz.

- Lütfen kapalı mekan evlerimiz ne olursa olsun, sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi kesinlikle bırakın bu süre içerisinde bırakın. Benim sigarayla da nargileyle de işim yok. Sadece milletimin sağlığı için istiyorum.

- Ülkemizin merkezinde yer aldığı geniş coğrafyada, insani, siyasi, diplomatik, askeri olarak tarihi bir duruş sergiliyoruz. Dost ve kardeş halklara destek olmak, mağdurlara el uzatmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bağımsız, onurlu ve vicdanlı politikalar sebebiyle Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile birer birer boşa çıkartıyoruz.

- Dışarıda tuzakların, sergilenen vicdan ve ahlak dışı tutumların sebebini gayet iyi biliyoruz. Asırlık düzenleri yıkan, zihinlere vurulan asırlık zincirleri kıran Türkiye'ye elbette bunun bedelini ödetmek isteyenler olacaktır. Ülke ve millet olarak bunların hepsini de göğüslemeye evelallah hazırız. Bizi asıl üzen içeride karşımıza çıkan tuhaf manzaradır. Türkiye'de ekmeğini yiyip, vatanına düşmanlık besleyen, havasını soluyup, ezanından, bayrağından nefret eden, sefasını sürüp, insanını sevmeyen bir kesim var. Bunlar zahirde demokrat, insancıl, hoşgörülü gözükür hakikatte faşistin, darbecinin, vesayetçinin önde gidenleridir.

- Esasta hiçbir şey üretmez, çok konuşur ama aslında hiçbir şey söylemez. Bunlar dünyayı çok bilir gibi davranır ama hiçbir şeyden haberleri yoktur. Sürekli bağırır ama hiç dinlemez. Yalanda ve iftirada sınır tanımaz ama gerçeklere gelince arkasını dönerler. Demokrasiyi milletin iradesinde değil yurt dışından gelen sinyallerde arar. Etrafına kim ve nefret satmaktan kalbi kurumuş, ruhu kararmış, gözü körleşmiş, dili çatallaşmış bir güruhtur.

- Ülkemizin ufkunu, enerjisini, havasını kirleten suyunu kirleten bu zihniyetin demokrasimize maliyeti en az yarım asırdır. Milletin gönlüne girerek iktidara ulaşmak yerine dışarıdan dolanarak gelenlerin hak ettikleri cevabı yine millet verecektir. gerçi millet her seferinde sandıkta hak ettikleri cevabı vermiştir. Siyaset, toplum, sandık mühendisliği hesaplarına o kadar dalmıştır ki, milleti görecek halleri yoktur.

- Bunlar ülkenin temel değerlerine, kurumlarına saldırmayı adet ettiler. CHP'lilerin sık sık yaptığı bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı TSK'yı hedef alan bühtan, başlı başına bu işin milli güvenlik meselesi haline dönüştüğünün neticesidir. Sırtını darbecilere dayayarak iktidara gelen partinin TSK'ya düşmanlığını gayet iyi anlıyoruz. Onların derdi Türkiye'nin sınırlarını koruma, sınır ötesi harekatlarını yaparak asli görevlerini yerine getiriyor olmasıdır. Sıfatları milletvekili olsa da laf cambazlığı ile bu ülkenin ordusunu bühtan etmesine izin veremeyiz.

- FETÖ, YPG/PKK'ya kadar terör örgütünün borazanlığını yapanlar ülkemizin güvenliğini genişletme gayretlerini engellemeye çalışıyorlar. Azerbaycan ve Katar gibi ülkemizdeki dostluklarını gösterenlere saldırdıkça saldırıyorlar. Ülkemizde husumet gösterenlerin argümanlarıyla bizi hedef alıyorlar. Türkiye'yi yabancılara şikayet ediyor, yatırımcılara ülkeye gelmeyin mesajı veriyorlar. Bunların kinlerinin sebebi ne Borsa İstanbul ne de Sakarya'daki fabrikadır. Bunları derdi bizatihi Türkiye ve Türk milletiyle, ülkenin hedefleriyledir.

- Demokrasi, özgürlük, çoğulculuğun en samimi savunucusu ve uygulayıcısı biz olduk. Ey bu CHP'nin başındaki zat, senin milletvekilin kalkacak benim sillahlı kuvvetlerime bu denli hakaret edecek, edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Bak söylüyorum, bunun hesabını Mehmetçiğine, askerine sahip çıkan bu millet seni asla affetmeyecek. Bunu bir defa bilesin. Sandıklar da seni affetmeyecektir. Bizim demokrasi ve özgürlük sınırlarımız güya bu kavramların kaynağı olan batının kendisinin uymadığı, uygulamadığı kadar ileri seviyededir.

- Türkiye'de devlete yapılan saldırıların binde birini batıda denemeye kalkın görün bakın başınıza ne geliyor. Böyle bir durumda ne milletvekili ne de gazeteci sıfatı sizi kurtarır. Gezi olaylarında ülkemizi her konuda suçlayan, Fransa'da yaşanan vahim görüntüler karşısında üç maymunu oynuyor. Basın mensupları polis şiddetine mazur kalırken, Fransız medyası bunları yayınlamaktansa Türkiye aleyhtarı yayınlar yapıyor. Peygamber efendimize ait karikatürleri eleştirdikleri için saatlerce sorgulayan ülkeden başka tavır beklemiyoruz. Burası Fransa, başka bir şey beklemeyin.

'Ülkemizde insanlık sınırlarının bittiği bir çizgi var: Rabia'

- Fransa'da insan hak ve özgürlükleri adına duyduğumuz endişeleri bir kez daha tekrar ediyoruz. Ülkemizde elbette de insanlık sınırlarının bittiği çizgi vardır. Tek vatan, tek bayrak, tek millet tek vatan diye ifade ettiğimiz rabiamızdır bu çizgi. Türkiye'ye diz çöktüremeyenlerin siyasi ve ekonomik tetikçiliği yapanlar doğrudan temel değerlerimizi hedef alıyorlar.

- Hükümete, orduya, istihbarata, Diyanete, savunma sanayine, yatırımlara, Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Ülkemize hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi alçaklığa tevessül ederlerse etsinler başaramayacaklar. Bu millet Çanakkale'den 15 Temmuz'a kadar her dönemde bin yıllık vatanından asla vazgeçmeyeceğini, bayrağını indirtmeyeceğini, ezanını susturmayacağını göstermiştir.

'Para paradır, biz sermayeyi renklere bölenlerden olmadık'

- Milletçe Rabbimize olan sarsılmaz imanımız en büyük güç kaynağımızdır. Yardımı sadece Allah, desteği sadece milletimizden bekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsaistanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım. Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı.

- Almanya'nın tapusunu, İngiltere'nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet duydu. Bu tür yatırımlar ülkemize duyan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli. Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda, onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar 17. sıradadır.

- Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yaphan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq Borsa İstanbul'un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık.

- Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Nasdaq, Katar da olsa bizim için makbuldür ve teşekküre layıktır. Ama bu faşist kafa ülkenin ve milletin hayrına olan böyle bir işte kimliğine bakarak yatırımcı ayrımcılığına gidiyor. Bu örnek dahil CHP'nin ve onun kuyruğuna katılanlara milletimizin emanet etmeyeceğinin en açık göstergesidir. Salgını istismar ederken, yatırımcılara karşı çıkarken bunlar milleti düşünmediler. Ülkeye yatırım gelmesini engelleyerek milletin sıkıntıya düşmesi dertleridir. Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarıldığı için ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez. Kendisini desteklemiyor diye öğretmen, işçi, hakim, polis, esnaf ve işadamına kadar herkese hakaret etmeyi siyaset sananları bu millet affetmez.

- Türkiye bunlara rağmen son 18 yılda Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5-10 kat fazlası hizmete hamdolsun kavuşmuştur. 2023 hedeflerine ulaşacak, 2053 vizyonunu harekete geçeceğiz. Şimdi de Ankara'da dev opera binamızı inşallah perşembe akşamı açılışını yapacağız ve bununla birlikte Türkiye'de ilk dev opera binamızı Ankaramıza kazandırmış olacağız. Bu töreni bütün şu andaki Covid şartlarını dikkate alarak çok çok az sayıda katılımla yapacağız. Normalde 2 bini aşkın davetlinin gelebileceği bir yer olmasına rağmen biz bunu 300 kişilik katılımla yapacağız.

- Bütün derdimiz bu yatırımlar bir kenarda kalmasın. Bir taraftan yatırımları açalım, bir taraftan yolumuza devam edelim. Hafta sonu telekonferans sistemiyle bitirdiğimiz otoyol, viyadüklerin açılışını yapacağız.

- Benim halkım, vatandaşım nerede hangi iller birbirine bağlanıyor bunları da izlesinler istiyoruz. Bu hastalık bizi engelleyemeyecek. Yolumuza devam edeceğiz. Bütün tedbirlerimizi, başta hastanelerimiz olmak üzere, aşı noktasında attığımız adımlar olmak üzere bütün tedbirleri alıyoruz. Hafta sonu Cuma akşamından olmak üzere Cumartesi-Pazar dışarı çıkmıyoruz ve evlerimizde kontrolü elden bırakmıyoruz. Evinizde de lütfen sigara, nargileymiş gibi bunları içmeyin. Kendim için değil vatandaşım için bunları istiyorum. Camlarınızı açık tutmayı ihmal etmeyin. Hassas olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. Bu konuda da atacağımız adım ve alacağımız tedbirlerle şyurada 1-2 ay içerisinde aşılarımız geliyor, bunları ta tüm halkımıza inşallah ücretsiz olarak dağıtımını yapacağız.

- Lazım olan tek şey şu, hep beraber birlik lazım. Beraberlik lazım, kardeşlik lazım. Ne diyor şair birbirimize kardeşim derden neden su içiyor gibiyiz, birbirimize kardeşim derken neden türkü söylüyor gibiyiz, birbirimize kardeşim derken neden doyuyor gibiyiz.

- Biz su içer, türkü söyler, doyar gibi birbirine kardeşim diyen 83 milyonluk bir Türkiye hayaliyle yolumuza devam edeceğiz.

'Su kullanımında tasarrufa önem verin'

- Bu yılın yağışların yarı yarıya azalmış olması sebebiyle kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyoruz. 18 yılda inşa edip hizmete açtığmızı 585 baraj sayesinde kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik. Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde sıkıntı yaşamayacağız. Her ihtimale karşı milletimizden su kullanımında tasarrufa önem vermelerini rica ediyorum."