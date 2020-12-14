Hafta sonu kısıtlamasında 39 bin 146 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, kısıtlamaya uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı duyuruldu.

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