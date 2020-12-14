İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, kısıtlamaya uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı duyuruldu.
Turgay Develi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hafta sonu kısıtlamasında 39 bin 146 kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, kısıtlamaya uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı duyuruldu.