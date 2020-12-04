Hafta sonu kısıtlaması öncesi büyük kentlerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e çıktı.
Alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.
Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk saat 18.00 sularında yüzde 80'e çıktı.
Haber Merkezi
Hafta sonu kısıtlaması öncesi büyük kentlerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e çıktı.
Alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.