Hafta sonu kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk yaşanıyor

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde İstanbul'da trafikte yoğunluk saat 18.00 sularında yüzde 80'e çıktı.

Haber Merkezi

Hafta sonu kısıtlaması öncesi büyük kentlerde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 80'e çıktı.

Alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.