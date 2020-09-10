Hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirmişti: Şule İdil Dere davasında karar çıktı

Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin yargılanan İBB çalışanları hakkında 4 buçuk yıl sonra karar çıktı. İBB ve İSTAÇ çalışanı Şoför Mümin Kılıç' a 3 yıl 10 ay , diğer çalışanlar İbrahim Ruhi Kelleci' ye 2 yıl 11 ay, Zafer Karasaçlı' ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Gözyaşlarına boğulan anne Nesrin Aslan "Adalete olan güvenimi yitirdim. Asıl sorumlular yargılanmadı" dedi.

Şule İdil Dere, henüz 23 yaşındayken Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun altında kalarak can vermişti. Mahkeme sürecinde 7 bilirkişi raporu alınmıştı. Raporların hepsinde Şule İdil Dere kusursuz çıkmıştı.

'Asıl sorumlular yargılanmalı'

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan Saffet Altındağ, Ergun Ata, Teyfur Bingöl, Kamil Celal Yıldırım ile Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve taraf avukatları katıldı. Sanık ve avukat savunmalarının ardından savcı mütalaa verdi. Mütalaada İSTAÇ şoförü Mümin Kılıç'ın asli kusurlu, İSTAÇ çalışanı İbrahim Ruhi Kelleci' asli kusurlu, Zafer Karasaçlı' nın tali kusurlu olduğunu belirtilerek ayrı ayrı cezalandırılmalarını Teyfur Bingöl, İBB çalışanı Saffet Altındağ, Kamil Celal Yıldırım, Egun Ata' nın ise kusursuz olduklarına değinilerek ayrı ayrı beraatleri talep edildi. Savcı mütalaasına karşılık anne Nesrin Aslan, "Sorumlular korkuyor. Sizi gözden çıkarmışlar. İnancımı korumak istiyorum. Vicdanlı olunduğuna inanmak istiyorum. Adalet duygusunu yitirmek istemiyorum. Buradaki insanları tanımam ama Kadir Topbaş' ı çok iyi tanırım. Öfkeliyim. Burda oturanlar gözden çıkarılmış. Asıl sorumlular yargılanmalıydı. O dönemin belediye başkanı asıl kusurludur" diye konuştu. Şoför Mümin Kılıç'ın avukatı, "Nesrin Aslan' ın beyanlarına katılıyorum. Bursa' da benzer bir olayla bizzat belediye Başkanı sanık olarak yargılananmıştır" ifadelerini kullandı.

Kelleci ve Karasaçlı'nın cezası paraya çevrildi

Verilen aranın ardından Mahkeme heyeti İBB ve İSTAÇ çalışanı Şoför Mümin Kılıç' a 3 yıl 10 ay , diğer çalışanlar İbrahim Ruhi Kelleci' ye 2 yıl 11 ay, Zafer Karasaçlı' ya 2 yıl 1 ay hapis cezası verilirken Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım' ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Kelleci' nin bir gün 40 TL olmak üzere hapis cezasının hepsini 42 bin 400 TL' ye çevrildi. Karasaçlı' nın cezası da bir gün 35 TL olmak üzere 26 bin 425 TL' ye çevrildi.

'Unutulmasına izin vermeyeceğim'

Karardan sonra gözyaşlarına boğulan anne Nesrin Aslan, " bu süreçte hukukun ne hallere düştüğünü gördüm. Benim kızımın başına gelenlerden asıl sorumlu olanlar devlet ve valilik tarafından korundu. Burada bir grup insan yargılandı. Onların içinden en sorumlu olanda şoför oldu. Benim açımdan bu konu kapanmadı. Burada bitmedi. Bitmesine izin vermem. Yaşadığım sürece elimden ne gelirse yapmaya devam edeceğim. Unutulmasına izin vermeyeceğim. Şimdiki belediye başkanı da bilsin. İBB hafriyat kamyonlarıyla yüzlerce kişiyi öldürdü ve tarihe geçti. İBB bundan rahatsız olmuyor mu? Vicdan resmi tatile gönderildiği için arıyoruz sadece" diye konuştu.