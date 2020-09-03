Hafif vakalarda izolasyon süresi 10 güne indi

Sağlık Bakanlığı Perşembe günü Covid-19 Rehberindeki Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon bölümünün “Covid-19 hastalarında izolasyonun sonlandırılması” kısmında değişiklik yaptı.

Rehberin eski halinde izolasyon süresi; a) hastanede yatmakta iken 48-72 saatlik izlem sonucunda evde izlenmeye uygun olduğu değerlendirilerek taburcu edilen hastalar ile b) hastaneye yatırılması gerekmediği için evde takip edilen hastalarda (her ikisi için de semptomlarının geçmesi koşuluyla) 14 gündü.

Rehberin 3 Eylül’de düzenlenen son halinde ise PCR testi pozitif olup evde izlenen semptomsuz ya da hafif vakalarda izolasyon süresi 10 güne indirilerek, izolasyon süresi sona erenlerin PCR testi yapılmaksızın işlerine dönebilecekleri belirtildi.

Aynı yönde bir düzenleme, 16 Ağustos tarihinde, yapılmış araştırmaların sonuçlarını değerlendiren ABD CDC (Hastalık Kontrol Merkezi) kurumu tarafından da yapılmıştı.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) de Covid-19 ile uyumlu semptomları olan ya da PCR testi pozitif kişilere evde 10 günlük izolasyon öneriyor ve böyle kişilerin birlikte yaşadıkları bir başka kişinin daha testinin pozitif olması durumunda izolasyon süresini 14 güne çıkarıyor.