Hacıbektaş’ta hukuksuz baskına tepki: Peşini bırakmayacağız

Nevşehir Hacıbektaş’ta, Hacıbektaşlı devrimci Ulaş Bardakçı’nın anısına yapılan bir yazılama gerekçe gösterilerek, TKP üyesi Burak Aysu’nun evi savcılık talimatıyla gece geç saatlerde basılmış, evde arama yapılmıştı.

Aysu’nun, arama sırasında rahatsızlanan ve bir süredir tüp bebek tedavisi gören ablası, ertesi gün gittiği doktor kontrolünde bir bebeğin kalbinin durduğu haberini almıştı.

Yapılan hukuksuz baskın ve bu olay nedeniyle açıklama yapan TKP Hacıbektaş örgütü, hukuksuzluk karşısında sessiz kalmayacağını duyurmuştu.

Olaya ilişkin soL’a açıklamada bulunan Aysu, evde olmadığı sırada polisin eve geldiğini, akşam 11.00 sularında bunu babasının kendisine ilettiğini ve ardından karakola giderek ifade verdiğini dile getirdi.

Kendisine Ulaş Bardakçı yazılaması nedeniyle “terör” suçlamasında bulunulduğunu belirten Aysu, daha sonra terörle mücadeleden polislerin geldiğini, gece 3.30 civarında polisler eşliğinde savcılık talimatıyla evlerinde arama yapıldığını söyledi.

Ev araması olduğunda hamile olan ablasının sancılandığını aktaran Aysu, serbest bırakıldığında ablasının olayın ardından kontrole gittiğini ve ikiz bebeklerden birinin kalbinin durduğunu öğrendiklerini, bu durumun ailesi üzerinde büyük bir üzüntü yarattığını ve bu olayla ilişkilendirildiğini ifade etti.

Söz konusu yazılamayı kendisinin yaptığına ilişkin hiçbir bilgi ortaya koymadan böyle bir olaya maruz kaldığını belirten Aysu, “Tüm Hacıbektaşlıların sevdiği, sempati duyduğu kadar ben de sempati duyup severim Ulaş’ı. Bu yazılamayı ben yapmadım ama ben yapmış olsam da böylesi bir yazılama gerekçe gösterilerek hukuksuz bir ev araması, gözaltı yapılamaz, terör suçlamasında bulunulamaz” dedi.

Savcının adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı talebine rağmen mahkemenin kendisini doğrudan serbest bıraktığına işaret eden Aysu, “Aile olarak çok büyük bir manevi mağduriyet yaşatıldı bize. Bu hukuksuzluğun ve yaşadığımız mağduriyetin peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

'Hacıbektaşlıları yanımızda olmaya, birlikte hesap sormaya çağırıyoruz'

TKP Hacıbektaş İlçe Örgütü ise yaptığı açıklamada, "Tüm Hacıbektaş tarafından tanınan, sevilen arkadaşımızın, savcılık ve emniyet tarafından görevlerini kötüye kullanarak böyle bir hukuksuzluk ve zorbalığa uğratılması kabul edilemez. Hukuki süreci takip ediyoruz ve Hacıbektaşlıları da yanımızda olmaya, bu olayın sorumlularına birlikte hesap sormaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.