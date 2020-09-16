Hacettepe'de koronavirüs aşısının ilk gönüllü uygulaması yapıldı

Çin'de geliştirilen koronavirüs aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı. Faz 3 aşamasına Türkiye de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugün sağlık çalışanlarına yapıldı.

DHA, ilk enjeksiyonun yapıldığı anları paylaştı. Habere göre, bir hafta 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak. Ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek. Bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak. Bunun için öngörülen süre bir hafta 10 gün kadar.

Ardından 13 bin kişilik ikinci grup aşılamasına geçilecek. Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunanlar olacak. Aşı olanlara bir kez daha yapılacak.

Türkiye'de toplanan sonuçlar diğer ülkelerdeki sonuçlarla birleştirilip Dünya Sağlık Örgütü ile aşı uygulaması yapılan ülkelerin sağlık otoritelerine teslim edilecek. Eğer koruma sağlarsa bu kez seri üretime geçilip, bütün ülkenin aşılanmasına başlanacak. Bunun ne kadar zaman alacağı ise henüz bilinmiyor.