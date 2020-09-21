Hacettepe'de intörnlerin mücadelesi sonuç veriyor: Ücretsiz yurt talebi kabul edildi, maske dağıtımına başlandı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde intörnlerin bir komisyon kurarak taleplerini dile getirmesinin ardından intörnlere ücretsiz yurt hakkı verildi ve N-95 maske dağıtımına başlandı.

4 Eylül'de kurulan Hacettepe İntörn Doktorlar Komisyonu yayımladığı bir bildirgeyle taleplerini dile getirmişti.

Komisyon mücadeleleri sonucu geçen hafta itibariyle intörnlere ailelerinden izole olabilmeleri için ücretsiz yurt ayarlandığını, ve N-95 maske dağıtılmaya başlandığını, nöbet sayıları ve hastanede kalma sürelerinin düşürüldüğünü duyurdu.

Hacettepe'de uzun süredir hiçbir sorunun umursanmadığını söyleyen intörnler ilk defa toplu bir biçimde hak arayışına girerek çok kısa sürede sonuç aldıklarını belirttiler.

Komisyon'dan yapılan açıklamada mevcut koronavirüs salgını döneminde ülkedeki sağlık çalışanlarının çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ve istifa oranlarının arttığı, sağlık çalışanlarının yaşamını yitirdiği çok stresli bir süreçten geçildiği vurgulandı.

4 Ağustos'ta intörn hekimlerin örgün eğitime çağrılmasıyla birlikte, ekonomik durumları ve net olarak statülerinin belirsizliği nedeniyle intörn hekimler en riskli sağlık çalışanı grubuna dahil olmuştu.

Hacettepe Üniversitesi intörn eğitiminin ve iş yükünün ülke genelinde en ağır olduğu üniversitelerden biri olarak biliniyor. Fakültedeki intörnler çağrılmalarıyla birlikte birçok sorunla karşılaşmış, bu sorunların giderek artmasıyla ve bunların bireysel olarak dile getirilmesiyle çözülemediğini fark eden intörnler 4 Eylül tarihinde Hacettepe İntörn Doktorlar Komisyonu’nu kurmuştu.

Komisyon intörnlerin sorunlarına ilişkin kapsamlı bir bildirge hazırlayarak gerek medya, gerek komisyon üyelerinin bağlantıları gerek meslek örgütleriyle iletişime girerek her yoldan çözüm aramışlardı.

Komisyonun hazırladığı bildirgede şu talepler dile getirildi:

1- Koronavirüs ile temas riski en yüksek bölgede çalıştığımız için talep eden her intörnün izole ücretsiz konaklaması sağlanmalıdır (yurt, konukevi vs.).

2- Her bölümde intörnler gelmeden önce yeterli korunma malzemelerinin (N-95 , cerrahi maske, siperlik) bulunması ve söz konusu malzemelerin haftalık olarak yeterli sayıda temin edilmesi gerekmektedir.

3- Herhangi bir meslek kazası karşısında yetersiz kalan (korona dahil) intörn sağlık sigortası yenilenmeli, görev başındaki bir doktorun içeriğiyle aynı içeriğe sahip olmalıdır.

4- Bu stresli sürecin içinde öğrenci sayılıp uzaklaştırılmak yerine doktor sayılıp görev veriliyorsa şu an ödenen maaş kabul edilemez. Ailelerinden salgın nedeniyle ayrı kalmak zorunda oldukları için giderleri daha da artan büyük bir risk içinde neredeyse her türlü görevi üstlenen intörnler, LCME standartlarında da belirtildiği üzere en az asgari ücret olmak üzere kendilerine yetecek bir maaş almalıdır.

5- Temas riski olan bölümlerde çalışan intörnlerin haftalık olarak testleri yapılmalı, bu testler kalabalık olmayan sağlık personeli için ayrılmış bir alanda personel için belirlenmiş saatlerde güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır. İntörn pozitif çıkması halinde kendisi için hazırlanan konaklama yerlerinde izolasyona girmelidir. Bu riskli ortamda hizmet vermeyi kabul etmiş olan intörn bu süre zarfında devamsız sayılmamalı , intörne farklı şekillerde (ödev, makale sunumu) telafi yolları sunulmalıdır.

6- İntörn bu şartların kendisine sağlanmadığını ve çalıştığı ortamdaki durumun kendisi ve çevresi için faydadan çok zarar getirdiğini düşündüğü durumlarda başka bir gerekçe göstermeden örgün eğitimini dondurma hakkına sahip olmalıdır.