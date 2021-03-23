Hacettepe Tıp’ta İstanbul Sözleşmesi eylemi

Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından yapılan çağrıyla bir araya gelen sağlık emekçileri, üniversite öğretim üyeleri ve öğrenciler bugün bir basın açıklaması ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir gece yarısı yayımladığı kararname ile İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını protesto etti.

Saat 12.30’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsündeki Atatürk Heykeli önünde toplanan sağlık emekçileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler adına basın açıklamasını Dr. Laleş Tunç okudu.

“Bu sözleşmeden vazgeçmek kadınlara verilmiş olan şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri adil bir şekilde yargılama sözünden vazgeçilmesi anlamını taşır" diyen Tunç, şöyle konuştu:

"Bu sözleşmeden tek kişilik kararlarla çıkılamaz. İnsanların sağlığı ve esenliğini korumayı ve yaşatmayı görev edinmiş, insan hakları ve bireysel özgürlüklerin korunması konusunda kararlı, özgür ve onurlu davranmayı ilke edinmiş sağlık emekçileri olarak bizler, İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğimizi duyurmak için buradayız. İstanbul sözleşmesi işe ilgili ulusal ve uluslararası kazanımlarımızın hiçbirinden vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, attırmayacağız.

İstanbul sözleşmesi hala yürürlüktedir. İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır."

Daha sonrasında Prof. Dr. Rana Karabudak ve SES Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli konuşmalarında kadınların söz konusu kararları tanımadığını ve mücadele ederek tüm haklarını kazanacaklarını belirtti. Toplanan kalabalık “Kararı geri çek sözleşmeyi uygula!” sloganları eşliğinde alkışlı protestosunu gerçekleştirerek eylemi sona erdirdi.