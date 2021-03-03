Hacca gidenlere aşı zorunluluğu getirildi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bu yıl Hacca gidecek olanlar için koronavirüs aşısı yaptırma şartı getirdi.

Al Jazeera'nin Suudi menşeli Okaz'dan aktardığına göre Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, "Covid-19 aşısı Hacca gelmek isteyenler için zorunludur ve (gelme izni almak için) ana koşullardan biri olacaktır" dedi.

2020'de Suudiler yakın tarihte ilk kez yurtdışından Hacca katılmaları yasaklamış ve sadece bine yakın Suudi vatandaşının Kâbe'ye Hac döneminde girmesine izin vermişti.

Hac ve umre Suudi Arabistan'ın en önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Suudiler Hacca gidenlerden yıllık ortalama 8 milyar dolar gelir elde ederken, buna umre için ülkeye gelen insanların yaptığı harcamalar da eklendiğinde ülkenin Kâbe üzerinden yıllık ortalama geliri 12 milyar dolara ulaşıyor.