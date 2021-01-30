Habertürk'te Hilal Kaplan tartışması: Yayından alındı

AKP yandaşı isimlerden Hilal Kaplan, Habertürk TV'de yayınlanan programda isminin geçtiğini söyleyip programa bağlandı, Ciner grubunun kanalına FETÖ'cü imasında bulununca yayından alındı.

'Bunların hepsi bilinen gerçekler...'

Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı 'Enine Boyuna' programında adının geçtiğini belirterek yanıt hakkı için yayına bağlanmak istediğini söyleyen Kaplan, yayına bağlanmasının ardından kanalı hedef aldı.

"Şimdi burada bir mizansen var. Genelde Habertürk'te bu oluyor zaten. Bazı isimlere itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bazı durumlarda insanların adını anmadan önce kendinize bakacaksınız" diyen Kaplan, "Hülya Hökenek siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı ile olan bağlantınız sayesinde şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de programlarınızda insanları bu geçmişinizi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuz mesajlarınız da var" ifadesini kullandı.

Programın konuklarından İsmail Saymaz'a yönelik "FETÖ" ve "PKK" suçlamaları yapan Kaplan, sonrasında kanalın Cemaat'le ilişkisi olduğunu öne sürerek, " Habertürk Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Habertürk Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz'ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Habertür Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen. Bunların hepsi bilinen gerçekler" ifadesini kullandı.

'Gazetecilik değil, itibar suikasti' denildi, yayından alındı

Bunun üzerine sunucu Hülka Hökenek, "Yaptığınız gazetecilik değil itibar suikastı yapıyorsunuz" diyerek Kaplan'ı yayından aldı.

Hökenek, "Hilal Hanım, siz gazetecilik falan yapmıyorsunuz, siz burada itibar suikastı yapıyorsunuz. Adınız geçtiği için söz hakkı istediniz, biz sizi bağladık. Ama siz, kişileri ve kurumu hedef alarak itibar suikastı yapıyorsunuz. Siz cevap hakkı sınırlarını aştınız" ifadesini kullandı.

Saymaz ise, "Hilal Kaplan çözüm sürecinde poşu bağlayıp, süreç bitince asker postalı giymiş bir kadın. Hilal Kaplan, Taraf gazetesinin tetikçisidir. Ben bu stüdyolarda cemaatçilerin yüzüne konuşurken gıkını çıkaramıyordu. Ben İlhan Cihaner'i, Hanefi Avcı'yı yazdığımda cemaatin bulunduğu gazeteden bana ateş ediyordu. Hilal Kaplan kim olabilir? Kaplan, Fethullah Gülen için şiir yazmış bir kadın. Şimdi utanmadan o geçmişini sileceğini zannediyor. PKK'yla ilgili övgü dolu tweet'leri Twitter'da cirit atıyor" dedi.