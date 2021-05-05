Habertürk'e MHP operasyonu: İki isim istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "yeni anayasa taslağı" hakkında yorum yapan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki MHP tarafından hedef gösterilmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in Baki'ye yönelik ifadelerine ilişkinse Bülent Aydemir de bu sabah gerçekleşen yayında "Bu ifadeleri aynen Ulvi Bey'e iade ediyorum" demiş ve Yönter'le Bahçeli'den özür dilemesini talep etmişti.

Olayı takibense MHP Habertürk TV'ye karşı toplu bir kampanya başlatımış ve Ebru Baki ile Bülent Aydemir'i doğrudan hedef göstermişti.

Bugün Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifa ettiği açıklandı.

Kanalın açıklamasına göre Habertürk TV Ankara Temsilciliği'ne Show TV Ankara Temsilciliği yapan Sibel Demirci Erdem atandı. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak görevlendirildiği ifade edildi.