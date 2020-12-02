Habertürk TV: RTÜK'ün cezası bir infaz kararıdır

Habertürk TV, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı tartışma programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendilerine ceza verilmesine tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan para cezasına çarptırılan kanal, internet adresi ve ana haber bülteninde şu açıklamayı yayımladı:

"RTÜK'ün bugün CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayınlanan tartışma programında kullandığı ve kanalımızın görüşlerini yansıtmayan ifadeler dolayısıyla Habertürk TV'ye verdiği ceza, programı izleyen her hakkaniyet sahibi izleyicinin kabul edeceği gibi, sadece haksız ve hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda katılımcı demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik bir infaz kararıdır.

Habertürk TV sürdürdüğü tarafsız, objektif ve çoğulcu yayıncılık anlayışı gereğince katılımcı demokrasinin hakkıyla işleyebilmesi için farklı siyasal görüşteki konukları ile ülke gündemindeki meseleleri tartışan bir yayın organıdır."

RTÜK'ün verdiği haksız, hukuksuz, demokrasiye aykırı ve çoğulcu yayıncılığa infaz niteliğindeki cezayla ilgili Habertürk TV'den açıklama... pic.twitter.com/Mfd3bAFVXv — Habertürk TV (@HaberturkTV) December 2, 2020

RTÜK, CHP Mesin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın tank palet fabrikasına Katar'ın ortak edilmesini eleştirirken kullandığı "devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleri nedeniyle Habertürk'e ceza vermişti.