Habertürk sunucusundan Erdoğan eleştirisi

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, AKP kongresine eleştiride bulundu. Salgın yönetimini açıkça tehlikeye atan Erdoğan'ın toplantılarına medyada kimsenin eleştiri getirmemesiyse dikkat çekici.

Haber Merkezi

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Habertürk ekranlarından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı AKP kongresine eleştiride bulundu.

Mehmet Akif Ersoy, "Konumuz bu olmasaydı, Ak Parti'nin Rize'deki kongresine ilişkin şöyle bir eleştiriyi net bir şekilde yapardım.  Salonun tıklım tıklım dolu olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pandemi koşullarında bu salonu doldurduk mesajının anlamsızlığı, böyle bir salgın hastalık varken restoranlar, her yer kapalıyken bunun manası eleştirilebilir ve çokça tartışılabilir. Ancak gündemimiz bu değil, o yüzden bunu konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan: Salgının olduğu dönemde kongre yapıyoruz salonlar lebaleb dolu