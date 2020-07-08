A Haber'de 'İstanbul'da su kesintisi' diye verilen haberde çamaşır makinesi çalışırken görüntülendi

İstanbul'da su kesintisi nedeniyle A Haber'de bir haber yayınlandı. "İstanbul'da 1990'lı yıllardan kalma manzaralar" başlıklı haberde, bir evden görüntü alan A Haber muhabiri, "Şimdi sizinle çarpıcı bir röportaj gerçekleştireceğiz. 90'lı yıllardan çocukluğunda yine su tankerleri önünde sıra bekleyen bir hanımefendi konuğumuz" dediği sırada arkada bir çamaşır makinesi görüntülendi.

Çamaşır makinesinin çalıştığı görüntülenen haber yayınını, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından paylaştı.

Demir, "İstanbul’da su kesinti var diyorlar ama arkada çamaşır makinesi çalışıyor" diye yazdı.