Haber-Sen üyesi ihraç edildi: 'Karar hukuka aykırıdır'

KESK'e bağlı Haber-Sen yaptığı basın açıklaması ile soruşturması ya da davası olmadan bir üyelerinin ihraç edildiğini duyurdu.

Haber-Sen'in açıklaması şöyle:

"Üyelerimiz hâlâ hukuka aykırı düzenlemeler ve düzmece soruşturmalarla çalışma hakkı elinden alınmaktadır. OHAL’in bittiğini ve KHK zulmünün son bulduğunu iddia edenler, KHK ile yapılan bir değişiklikle: 31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7145 sayılı kanunun 26. Maddesiyle 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 35/B fıkrasının 9. Maddesi ile '657 sayılı kanuna ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde işçi dahil istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı ilgili veya ilişkili olan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kamu görevinden çıkarılır' denilerek aralarında şube yönetim kurulu üyemizin de bulunduğu birçok PTT emekçisi çalışma hakları ellerinden alınarak kamudan ihraç edilmişlerdir.

Sendika üyesi ve yöneticisi olan arkadaşımızın; 'devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen…..' denilerek ihraç gerekçesine haksız ve hukuksuz bir biçimde kılıf hazırlanmaya çalışılmıştır. İhraç edilen arkadaşımız fiilen görev başındayken sabah işe geldiğinde eline tutuşturulan bu hukuka aykırı tebliğ ile çalışma hakkı elinden alınmıştır.

Üyemizin adli hiçbir soruşturması ya da davası bile yokken; tebliğ edilen kâğıt parçasında, mesnetsiz ve dayanaksız iddiaları destekler hiçbir delil ve gerekçe gösterilmemişken Bakanlığın ihraç kararı hukuka aykırı olduğu gibi haksız ve hukuksuzdur. İhraç edilen üyemiz ve daha önce ihraç edilen tüm üyelerimiz işlerine iade edilene kadar mücadelemizin süreceğinin bilinmesini istiyoruz. "