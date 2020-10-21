Haber Global'de Covid-19 vakaları artıyor. Buna göre salgına yakananaların sayısı 46'yı buldu.
Medyaradar'da yer alan habere göre, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel de salgına yakalandı.
Demirel'in tedavi altına alındığı öğrenildi.
Haber Global'de vaka sayısı 50'ye yaklaştı
Haber Global'de Covid-19'a yakalananların sayısı 46'ya ulaştı. Bu isimler arasında kanalın yayın yönetmeni de bulunuyor.
Haber Merkezi
Haber Global'de Covid-19 vakaları artıyor. Buna göre salgına yakananaların sayısı 46'yı buldu.
Medyaradar'da yer alan habere göre, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel de salgına yakalandı.
Demirel'in tedavi altına alındığı öğrenildi.