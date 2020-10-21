Haber Global'de vaka sayısı 50'ye yaklaştı

Haber Global'de Covid-19'a yakalananların sayısı 46'ya ulaştı. Bu isimler arasında kanalın yayın yönetmeni de bulunuyor.

Haber Merkezi

Haber Global'de Covid-19 vakaları artıyor. Buna göre salgına yakananaların sayısı 46'yı buldu.

Medyaradar'da yer alan habere göre, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Faruk Demirel de salgına yakalandı.

Demirel'in tedavi altına alındığı öğrenildi.