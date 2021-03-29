1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün yaşamını yitirdi.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eren Selanik
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazlı Ender Uzun yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Fazıl Ender Uzun yaşamını yitirdi.
Haber Merkezi
1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün yaşamını yitirdi.
Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.