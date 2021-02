Güzeltepeli kadınlar: Korkmayalım, korkmayın! Bir olsak yeter...

Boyun Eğme dergisinin 249. sayısında yayımlanan kadın dayanışma komiteleri röportajını soL okurların ilgisine sunuyoruz.

Kadın Dayanışma Komiteleri bu düzenin kadınları içine ittiği ayrımcılık, eşitsizlik, şiddet ve katmerli sömürü sarmalına karşı, TKP’nin kadınlara uzattığı örgütlü dayanışma elleri aslında. Ve bu eller ülkede yoksulluğun, geçim derdinin, işsizliğin ve kadınların sessiz çığlıklarının kol gezdiği emekçi mahallelerinde her geçen gün artarak daha fazla kadının eline dokunuyor.

İşte onlardan biriyle, İstanbul’un Şişli semtindeki Güzeltepe Kadın Dayanışma Komitesi ile söyleştik.

Yaşam mücadelesi verenlerin mahallesi Güzeltepe

Kadın dayanışma komiteleri, TKP’nin 13. Kongre kararı doğrultusunda ülkenin dört bir yanında dayanışmayı büyütmek için yola çıktı. Nasıl kuruldu Güzeltepe Kadın Dayanışma Komitesi?

Selma: Güzeltepe emekçilerin yaşadığı bir mahalle. Daha çok asgari ücretlilerin olduğu, kadınların tekstil atölyeleri, merdiven temizliği, ev temizliği gibi sigortasız işlerde çalıştığı, yaşam mücadelesi verenlerin mahallesi. Pandemiyle birlikte de ekonomik zorlukları en çok yaşayan mahallelerden biri oldu. Özellikle kadınlar evde hem çocukların bakımı ve dersleri ile ilgilenmek zorunda kaldı hem ev işlerini yaptı hem de işte çok zor koşullarda ve daha uzun saatler çalışmak zorunda kaldılar. İnsanlar bu dönemde birbirlerinden de korkar hale geldiler. Hastalığın bulaşmasından korkup kapı komşularının bile kapılarını çalmaz haldelerdi.

Ben bu dönemde TKP’li kadınlarla tanıştım. Bana “Bu mahallede bir kadın dayanışma komitesi kuruyoruz” dediler. Birbirimizi dinledik, dertlerimizi anlattık. Benim gibi düşündüklerini anladım ve yalnız olmadığımı hissettim. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Hiç tereddüt etmeden kadın dayanışma komitesinin kuruluş toplantısına gittim.

'Pandemiden en çok kadınlar etkilendi'

Rabia: Güzeltepe İstanbul’un kalabalık semtlerinden biri. Ayrıca gelir seviyesi de bir hayli düşük. Pandemiyle birlikte, zaten zor olan hayat daha da yaşanmaz hale geldi. Süreçten en çok kadınlar etkilendi. Hem evde hem iş hayatında var güçleriyle emek harcamak zorunda kaldılar. Biz de bütün bunları göz önünde bulundurarak Güzeltepe’de bir kadın dayanışma komitesi kurup onlara bu süreçte yalnız olmadıklarını göstermek istedik.

Hayriye: Dünyanın her yerinde insanlar arasındaki rekabeti artıran, onların bir araya gelmesini engelleyen, dil, din, ırk ayrımı yaparak insanları birbirine düşüren, onları birbirine yabancılaştıran bir düzende mücadele etmeye çalışıyoruz. Özellikle kadına şiddetin ve baskının yoğun olduğu ülkemizde birçok kadın ne yazık ki kaderlerine boyun eğmişken kadın dayanışma komiteleri “boyun eğme” diyerek bu kadınlara ışık olmuştur. Ülkenin dört bir yanında kurulan bu komiteler bazı yerlerde elbette bizi zorlamakta. Kurmak için çaba sarf ettiğimiz Güzeltepe Kadın Dayanışma Komitesi şimdilik emekleme aşamasında fakat inanıyorum ki komiteye katılan her kadın bir diğerinden güç bulacak ve ayak seslerimiz her yerden duyulacaktır.

Komite güç ve güven veriyor

Sizin için ve çevrenizdeki kadınlar için ne ifade ediyor kadın dayanışma komitesi?

Selma: Ben 36 yaşındayım. Şu an küçük bir çocuğum olduğu için çalışamıyorum. Ona bakacak kimse de yok. Eşim tekstil atölyesinde çalışıyor. Ben özellikle bu dönemde hem psikolojik hem de maddi olarak çok zor zamanlar yaşadım. Ama arkadaşlarla tanışıp, kadın dayanışma komitesine katıldıktan sonra kendimi daha güçlü hissettim. Yalnız olmadığımı anladım. Etrafımdaki kadınlara da anlatmaya çalışıyorum. Korkmamalarını asıl yalnız, bir başına kalmanın ne kadar korkutucu olduğunu söylüyorum.

Rabia: Özellikle son yıllarda kadınlar olarak birbirimize daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin adalet sistemindeki açıklar da tek başına sesimizin ne kadar az duyulduğunun göstergesi. O yüzden biz kadınlar sesimizi daha da gür çıkarabilmek için dayanışma halinde olmak zorundayız. Bu komite sayesinde ben ve benim gibi birçok kadın sorunlarını hep bir ağızdan dile getirme şansı buluyor.

Hayriye: Birilerine karşılıksız yardım etmek, birilerinden karşılıksız yardım almak temel duyguları açığa çıkarır. Güven son zamanlarda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir ve yalnız olmadığımı bilmek, sırtımı yaslayabileceğim insanlar olduğunu bilmek bana güven veriyor.

Geçim derdine karşı dayanışma

Komitenin bir parçası olarak özellikle pandemi sürecinde yaşadığınız sorunlar neler oldu?

Selma: Evde sadece eşim çalışıyor. O da pandemi döneminde bazen işsiz kaldı. Çünkü tekstil atölyesinde çalışıyorsan sürekli bir işin olmadığını biliyorsun. Bazen çocuğuma nasıl süt alacağımı düşündüğüm günler bile oldu. Bu bir anne için ne kadar acı anlatamam size. Ama asıl böyle zamanlarda biz birbirimizin yanında olduk ve dayanışma gösterdik. Ben artık biliyorum ki biz yan yana oldukça ben çocuğum aç mı kalacak diye endişelenmeyeceğim.

Rabia: Beni özellikle psikolojik olarak etkiledi. Hem kendim için hem diğer tüm insanlar adına kaygılarım çok daha fazla arttı.

Hayriye: Ben öğrenciyim. Ama aynı zamanda çalışmak da zorundayım. Bu süreçte işsiz kaldım. Aile evinde olmak kimi zaman beni epey zorladı. Bu süreçte dayatılan genel geçer yargıları ensemde hissetmek ve o çaresiz hisle ne yapacağımı bilemediğimde kendimi attığım güvenli bir alan oluşturdu kadın dayanışma komitesi.

'Devlet kadınları çaresiz bırakıyor'

Kadın emeği sömürüsü, kadın cinayetleri ülkemizde zaten gözle görülür bir şekilde artış gösteriyor her geçen gün. Özellikle pandemi döneminde bu baskı daha da fazla arttı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Ve kadın dayanışma komitelerinin burada nasıl bir işlevi olacak sizce?

Selma: Ben dışarı ekmek almaya çıkarken bile artık çok tedirgin oluyorum. Her gün televizyonda onlarca kadının eşleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum. Ama artık kadınların daha fazla seslerini çıkardıklarını düşünüyorum. Onları çaresiz bırakan bu devletin karşısında onlar da omuz omuza mücadele veriyorlar. Ben de komiteye katıldıktan sonra her gün yalnız olmadığımı, oradaki kadınlarla daha güçlü olduğumu biliyorum.

'Şiddet sadece fiziksel değil'

Rabia: Erkeklerle kadınlar arasında ücret eşitsizliğinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı meslek gruplarında sırf kadın olduğumuz için daha düşük maaşla çalışmaya zorlanıyoruz. Şiddet dediğimiz şey sadece fiziksel değil. Psikolojik olarak da biz kadınlar olarak çok büyük sınavlar veriyoruz bu süreçte. Kimimiz eşlerimiz, patronlarımız, ailelerimiz tarafından psikolojik şiddete maruz kalırken, kimimiz de hastanelik olana kadar dayak yiyor ya da vahşice katlediliyor. İşte bu zihniyetle başa çıkmak için bir olmak zorundayız. Tek olmadığımızı hissetmek bize güç verirken bizi alaşağı etmek isteyenlerin, sesimizi kesmek isteyenlerin gücünü kesecektir.

Hayriye: Biz kadına yönelik baskı ve şiddetin bu kadar çok artmasının bu düzen yüzünden olduğunu çok iyi biliyoruz. Kadınları katledenleri neredeyse ödüllendiren bir hukuk sistemi var. Asla susmayacağız bu hukuksuzluk karşısında. Bizden, kadınlardan nasıl korktuklarını çıkardıkları yasalardan, kürsüye çıkıp söylediklerinden, tehditlerinden görüyoruz. Bizler yılmayacağız. Kadın dayanışma komitelerinin çatıları altında toplanıp yaralarımızı saracağız ve yolumuza devam edeceğiz; ta ki kadınlar ve tüm insanlar için güvenli bir sistem oluşturuncaya dek.

Son olarak bir örgütlülük içine girdikten sonra, yaşadığınız sorunlarda yalnız olmadığınızı gördükten sonra sizin için ne gibi değişiklikler oldu? Diğer emekçi kadınlara neler söyler, neler önerirsiniz?

Selma: Az önce de dediğim gibi önceden kendimi yalnız hissediyordum. Ama yan yana durunca insan sorunların üstesinden geleceğine inanıyor. Kocaman bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Ve buradan kadınlara sesleniyorum: Gelin siz de bu ailenin bir parçası olun ve yan yana gelerek, sesimizi daha çok çıkararak, örgütlenerek üstesinden gelelim her şeyin.

'Örgütlülük artık sözlüğümün en başında'

Rabia: Bu örgütün içine girdikten sonra önceliklerimin sırasında epey bir değişiklik oldu. Gerçekçi bir bakış açısıyla sorunlarımla yüzleştim. Yüzleştirildim demek daha doğru olur. Sanırım örgütlü olmak tam da böyle bir şey. Aslında daha evvelden bana korkunç gelen “örgütlülük” kelimesi sözlüğümdeki yerini baş sıralara taşıdı. Özellikle kadınların örgütlenmeye daha fazla ihtiyaçları olduğunu anladım. Kadın erkek yan yana, örgütlenerek yolumuza devam edersek önümüzde hiçbir engelin kalmayacağını artık biliyorum. Savaşa karşı olan ben konu örgütlenmeye gelince “savaşalım” diyebiliyorum. Korkmayalım, korkmayın! Bir olsak yeter.

Hayriye: İnsan toplu bir biçimde hareket etmeye meyillidir, bir topluluk içinde var olmaya ihtiyaç duyar. Çünkü yan yana olmak, daha iyi bir yaşam için mücadele etmek insanların en basit talebidir. Herkesin kendi doğru ve yanlışları vardır elbet, fakat bazı doğrular evrenseldir. TKP bu noktada benim için doğrularımın savunucusu olmuştur. Bütün emekçiler, çıkarların değil doğruların işleyeceği bir düzen kuracağımıza olan inançlarını kaybetmemeliler. Bizler de kadın dayanışma komiteleri aracılığıyla ülkenin dört bir yanındaki emekçi kadınlara seslenerek ait olduklara yere davet ediyoruz.