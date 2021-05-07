Güvercintepe'deki yıkımı anlatan Filistin Mahallesi belgeseli yarın gösterimde

İstanbul Başakşehir’e bağlı Güvercintepe Mahallesi içerisinde yer almasına karşın halk tarafından Filistin Mahallesi adı verilen bölgedeki yıkımları konu edinen “Filistin Mahallesi” belgeseli, 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’da Yeni Demokrasi Gazetesi’nin Youtube hesabından çevrim içi olarak gösterilecek.

Yönetmenliğini Özgür Cihan Uçar ve Yasin Serindere’nin yaptığı filmde, mahalledeki yıkım süreci halkın gözünden aktarılıyor. Başakşehir Belediyesi tarafından onlarca yıl yaşadıkları evlerini terk etmeleri istenen halk, gelecekte olacaklar üzerine fikirlerini ortaya koyuyor. Mahalleli, Başakşehir Belediyesi’nin “Geçici yol” ibaresiyle yapmak istediği yolun imar planlarında yer almadığını belirtiyor. Aynı güzergâhta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başka bir yol projesi olduğunu ve onun da kamulaştırma davalarının sürdüğünü söylüyorlar.

Yapılan yıkımlarla ise mahalle halkının barınma hakkının hiçe sayıldığı görülüyor.

Filistin Mahallesi’nde belediyenin yıkım çalışmaları hâlâ devam ederken film, mahalle halkının aktarımlarından yola çıkarak sürece ışık tutmaya çalışıyor.

Film yarın saat 20.00'de bu bağlantıdan izlenebilecek.