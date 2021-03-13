Güvenpark Katliamı’nın üzerinden beş yıl geçti...

13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs duraklarında düzenlenen bomba yüklü araçlı saldırıda tam 36 yurttaş yaşamını yitirmişti.

344 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası iktidar tarafından hızla yayın yasağı kararı alınırken, katliam TAK tarafından üstlenilmişti.

Güvenpark Katliamı davasında yargılanan ve PKK üyesi olduğu belirtilen Suphi Akbaş'ın 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsine, diğer sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin'in ise 15'er yıl hapsine karar verilmişti.

Katliam davasında PKK yöneticilerinin isimleri de yer almış, ilgili dosya mahkemece ayrılmıştı.