Güvenlik soruşturması Meclis'ten geçti

Meclis Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi kabul edildi.

Kanunla, kamuya ilk kez alınacaklara ilişkin güvenlik soruşturma kriterleri belirleniyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Tüm itirazlara karşın Genel Kurul'a 5. kez getirilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi" AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oturumda çoğunlukta olmadığı sırada muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

AKP'nin itirazı üzerine teklif Meclis Başkanlık Divanı’na taşınmıştı. Büyük tartışmalara neden olan teklif Başkanlık Tezkeresi ile yeniden Genel Kurul’un yeniden gündemine getirilmiş ve teklifin yeniden oylanmasına karar verilmişti.