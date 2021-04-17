'Güvenlik Soruşturması' kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP ve MHP'li vekiller Meclis'e gelmeyince muhalefetin oylarıyla reddedilen "Güvenlik Soruşturması" yasası, AKP tarafından yeniden Meclis gündemine getirilmişti.

Büyük tepki çeken bu fişleme adımın ardından söz konusu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamuya ilk kez alınacaklara yönelik uygulanacak "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu", arşiv araştırması, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak.

Söz konusu araştırma Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.