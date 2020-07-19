İş güvenliği uzmanları eylem yaptı

İş Sağlığı Güvenliği Birliği adı altında pek çok isg profesyonelleri derneğinin içerisinde yer aldığı İş Sağlığı Güvenliği Birliği tarafından Kadıköy iskele meydanında düzenlenen basın açıklamasında iş kazalarında iş güvenliği uzmanlarının sorumlu tutulamayacağı belirtilerek, iş güvenliği uzmanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talep edildi.

“Baretini al, gel” olarak basın açıklamasına katılım için yapılan çağrıda Sakarya Hendek’te meydana gelen patlamada iş güvenliği uzmanlarının haksız yere suçlanması, tutuklanmasına hatta yargılanmasına karşı çağrı yapıldı.

Kadıköy iskele meydanında yapılan açıklamada, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının doğru ve etkin bir şekilde uygulanması talep edildi.

“Çalışanlar zarar görmesin, tüm çalışanlar güven içerisinde çalışsın diye emek veren bizlerin, geldiğimiz noktada görev, yetki ve sorumlukları ile ilgili yanlış algılar oluştuğu görülmektedir. Ülkemizde iş kazaları sonucunda hayatını kaybeden sayısına bakıldığında oranın çok yüksek olduğu ve bu kayıpları azaltmanın yolunun da, iş sağlığı ve güvenliği kurallarının başarısına bağlı olduğu tarafımızca bilinmektedir.” Denilen açıklamada iş kazalarında patronların ve siyasi iktidarın sorumluluğundan ziyade iş güvenliği uzmanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talepleri öne çıktı.

İş güvenliği uzmanlarının sadece rehber ve danışman olduğu, işverenin çalışanı olmaktan kurtarılması gerektiği, işverene bildirdiği hususlar için tekrar başka bir yere bildirim yapma yükümlülüğünün kaldırılması talepleri ile iş kazalarında ilk önce iş güvenliği uzmanını suçlayan bir anlayıştan vazgeçilmesi ve uzmanın ancak tanık olabileceği, bilgisine başvurulabileceği belirtilerek, bilirkişilik uygulamalarındaki sorunlar nedeniyle iş güvenliği uzmanlarının tutuklandığı, bilirkişilerin sorumlu olmasının sağlanması gerektiği talep edilerek, iş güvenliği uzmanlarının ucuza çalıştırıldığı ve fiyat politikası olmadığından hizmetin niteliğinin azaldığı belirtildi.

Açıklamada son olarak meslek hastalığının saptanmasına yönelik sahada çalışma yapılması önerildi ve 6331 sayılı yasadaki uygulamanın ertelemesi eleştirildi.