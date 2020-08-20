Gürsel Tekin: Niye oyumuz artmıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden'ın aylar sonra gündeme gelen sözleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, iktidarın işini iyi yapmadığını, 7 ay önce yapılmış açıklamaya o zaman tepki verilmesi gerektiğini söyleyen Tekin, AKP'nin ülkeyi karanlık bir dehlize soktuğunu belirtti.

CHP Kurultayı'nın ardından süren tartışmalar hakkında görüşü sorulan Tekin, halkın sorunlarının çok farklı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ben halkın içinde yaşayan bir siyasetçiyim. Halkın sorunları çok farklı. Son 1 yılda 2,5 milyon insan işini kaybetti. Gerçek işsiz sayısı 10,5 milyon. Dolar kuru artarken, alım gücü düşüyor. Her 4 gençten biri işsiz. Diğer yandan salgın büyük bir artış gösteriyor. 250 bin insanımız hastalandı. Her gün 20 kişi ölüyor. 6 bin insanımız hayatını kaybetti. AKP her alanda Türkiye’yi karanlık bir dehlize sokmuş durumda. Ekonomi çakıldı, salgın patladı. Millet çıkış arıyor.

CHP'nin bu durumu değerlendiremediğini belirten Tekin, anketlere bakıldığında hiçbir partide ciddi bir oy artışı olmadığını söyledi ve partisine bu konuda pay çıkartırken şöyle konuştu:

Diyorum ki bu dönemde oyumuz artmıyorsa kendimizi check etmemiz lazım. Bizim oyumuz neden artmıyor? Neden kararsız seçmen sürekli artıyor da, CHP anketlerde klasik oy havzasında duruyor? İstanbul Arnavutköy’de yüzde 40 oy aldık. Bunun araştırmasını yaptık mı? Yapmadık. Sultangazi’de oyumuz yüzde 41’e çıktık. Bunu da sormadık. Kalelerimizde oy oranımız düştü. Bu konuda da bir araştırma yapılmadı. Kim bize niye oy veriyor, daha önce bize oy verenler neden oy vermekten vaz geçiyor? Bunu sormuyorsak 2023 hedeflerimize ulaşamayız.

Gürsel Tekin, İstanbul'un adını vermediği bir ilçesinde 1 yılda 3,500 üyelerinin istifa ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmış oldukları halde ortaya böyle bir tablo çıktığını söyledi:

Gidip hepsine sormamız, neden istifa ettiklerini, gönüllerinin neden kırıldığını öğrenmemiz lazım. 31 Mart seçimlerinde kalelerimiz dediğimiz ilçelerde seçime katılım oranı da oy oranımız da düştü. Bunun nedenini öğrenmezsek ileri nasıl adım atacağız? Genel Merkez bu konuda araştırmalar yapmak zorunda. Dünya tarihinde ataletle kazanılan bir tek zafer yoktur.