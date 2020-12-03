Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, parti içi tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye’de sadece CHP’de değil tüm partilerde ‘parti içi demokrasinin’ hasar aldığını söyleyen Gürsel Tekin “Mevcut siyasi partiler yasasında liderler 'eleştirilemez’ konumda. Siyasi partiler yasası Kenan Evren'in hediye ettiği bir yasadır. Gelin kaldıralım. Ancak kimse oralı değil” diye konuştu.

'Sarıgül'e itiraz eden sadece bendim'

Polemik Haber'e konuşan Tekin, CHP’deki tartışmalara ve Mustafa Sarıgül ile Muharrem İnce’nin kuracağı partilere ilişkin ise şunları söyledi:

“Eğer bir sorun varsa 'bizim bu sıkıntılarda bir sorumluluğumuz yok' deme hakkımız yok. Parti yönetmenin hele hele CHP'yi yönetmenin temel kuralı 'sorunları gidermektir' Sorunları büyütmek değildir. Sıkıntılar olabilir. Kusurlu davranılmış olabilir. Mesela ben Sayın Mustafa Sarıgül'ün 2013 yılındaki katılımına itiraz eden tek kişiydim. Gerekçelerim vardı... Doğruydu, yanlıştı… 2013'teki gerekçelerimin tamamı şu anda doğru çıktı. O günkü yöneticilerin tamamı Sayın Sarıgül'ün kapısında davul zurna ile miting yaptılar. CHP'nin genel merkezinin kapısında Ankara İl Başkanlığından gelen arkadaşlara TDH yelekleri giydirerek, sanki TDH'liler katılmış gibi bir operasyon yaptılar. Bütün bunlara itiraz eden bendim o gün.

Ne yazık ki Sayın Genel Başkanımın kadroları her iki süreci de iyi organize edemedikleri için iki parti de hayatımıza girecek gibi görünüyor. Ama CHP'yi etkiler mi... Bana göre etkilemez… Ben Sayın Genel Başkanıma özel olarak söylediklerimi burada söyleyecek değilim. Yani o konuda çok net olarak düşüncelerimi ifade eden bir insanım. Bir gün inşallah Sayın Genel Başkan kamuoyuna açıklar.

CHP'nin adayı kim?

Gürsel Tekin “CHP olası bir seçime hazır mı? CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim?” şeklindeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Millet ittifakının lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50,1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu? Elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun.”

Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır.

'Uykularımı kaçırıyor'

Tekin, "CHP'li belediyelerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“1989'da SHP bütün büyükşehirleri ve illeri almıştı. CHP yıllardır bunun mücadelesini veriyor. Biz o dönem bazı şeyleri iyi analiz edemedik. Eğer edebilseydik yerel yönetimler bizi iktidara taşıyacaktı. Ne yazık ki parti içi sorunlar bizim o dönemimizi çürüttü. Halbuki çok başarılı belediye başkanlarımız vardı. Şu anda belediye başkanlarımızın olağanüstü çabaları var. Ama kısmen bana 1989'u hatırlatıyor, o benim maalesef uykularımı kaçırıyor.”