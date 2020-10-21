Gürcistan'da rehine krizi

Yerel yayıncı Channel One'a göre, Bank of Georgia'nın Zugdidi merkezindeki Gamsakhurdia Caddesi şubesinde silahlı bir adam içeridekileri rehin aldı.

Olay yerine polis ve özel kuvvetler gönderildi. Haberlere göre, bir makineli tüfek ve bir el bombasıyla silahlanan adam henüz herhangi bir talepte bulunmadı.

Gürcistan menşeli Rustavi 2 yayıncısına göre, silahlı adam içeri girdiğinde hem bankanın çalışanları hem de müşterilerden oluşan 30 kişinin rehin alındığı düşünülüyor.

Polis, olay hakkında henüz açıklama yapmadı.