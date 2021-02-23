Gürcistan'da muhalefet partisi lideri gözaltına alındı

Gürcistan'da geçen hafta yapılan olağanüstü parlamento oturumunda vekilliği düşürülen ve ardından Tiflis Şehir Mahkemesi tarafından hakkında gözaltı kararı alınan muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareket'in Başkanı Nika Melia operasyonla gözaltına alındı. Melia gözaltı kararına rağmen bugüne kadar polise teslim olmamıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Melia'ya yönelik tutuklama kararı üzerine çok sayıda polis, sabah saatlerinde parti merkezine geldi. Binanın tüm girişlerinden ve çatıdan içeriye giren güvenlik güçleri, ilk önce Melia'nın destekçileri, diğer muhalefet partilerin temsilcileri ve basın mensuplarını dışarıya aldı.

Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Melia gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Operasyona tepki gösteren muhaliflerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre başbakanlık binasının önünde bir araya gelen yüzlerce muhalif operasyona tepki göstererek protesto gösterilerine başladı.

Melia'ya dönük suçlamalar

Gürcistan'da 20 Haziran 2019'da 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergey Gavrilov'un parlamento başkanının koltuğuna oturması protesto edilmişti.

Protestocuları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınan, sonrasında kefaletle serbest bırakılan Melia hakkında kefaleti ödemeyince yeniden gözaltı kararı alınmıştı.

Başsavcılığın talebi üzerine, dün yapılan olağanüstü parlamento oturumunda çoğunluğa sahip iktidardaki Gürcü Hayali partisi, Melia'nın vekilliğinin düşürülmesi yönünde oy kullanmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de Melia hakkında gözaltı kararı almış ancak ana muhalefet lideri, polise teslim olmamıştı.

Başbakan istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Nika Melia'nın gözaltına alınması konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini belirtmişti.

Yeni Başbakan İrakli Garibaşvili dün parlamentodan güvenoyu aldı. Garibaşvili, parlamentoda yaptığı konuşmada, Melia'nın gözaltı kararının yasal yollarla yerine getirileceği taahhütünde bulundu.