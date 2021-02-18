Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia görevinden istifa etti. Gakharia istifa gerekçesini, muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi’nin lideri Nikanor Melia’nın tutukluluğuyla ilgili ekibiyle yaşadığı anlaşmazlık olarak açıkladı.

Gürcistan'ın eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi olan Birleşik Ulusal Hareket AB tarafından destekleniyor. Partinin lideri Melia, Haziran 2019'da parlamento önündeki gösterilerde şiddeti kışkırttığı gerekçesiyle 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada kefaleti tamamen ödemeyi reddetmesi üzerine dün tutuklanmıştı.

Gakharia istifasını duyurduğu açıklamasında Melia'nın tutukluluğunun ülkede siyasi gerilimi tırmandıracağı ve çok sayıda yurttaşı tehlikeye atacağı görüşünü belirtti.

Gakharia'nın açıklamasından kısa bir süre sonra ise Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Melia'nın tutukluluğuna ilişkin kararın geçici olarak yürütmesinin durdurulduğunu açıkladı. Kararın ardından bir açıklama yapan muhalefet lideri Melia ise erken seçim çağrısında bulundu.

Gürcistan'da geçen Ekim ayındaki seçimlerin ardından iktidara gelen "Gürcü Rüyası" partisinin şimdi yeni bir başbakan ve kabine belirleyerek Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ye sunması bekleniyor.