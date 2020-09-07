Günlük vaka sayısı 1700'ün üzerine çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte Covid-19 testi pozitif çıkanların sayısı 1703 oldu. Bugün koronavirüs nedeniyle 57 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ağır hasta sayısındaki artış da sürüyor. Bugünkü tabloya göre Covid-19 salgınında ağır hasta sayısı 1118'e yükseldi.

Salgının başından beri Türkiye'de Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 730'a, toplam vaka sayısı 281 bin 509'a ulaştı.

Bugün iyileşenlerin sayısı 1047 olarak açıklandı.

Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı: En çok vaka görülen il Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en çok vaka görülen ilin Ankara olduğunu açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca "Günlük en çok hasta görülen ilimiz Ankara. Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilimiz olmadı. Ağır hasta sayısı ise halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak" dedi.