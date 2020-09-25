Güney Kore: Güney Koreli yetkilinin öldürülmesi konusunda Kim özürlerini iletti

Güney Kore Devlet Başkanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) askerlerinin bir Güney Koreli askeri yetkiliyi öldürmesi konusunda Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un'un bir özür mektubu ilettiğini açıkladı.

Güney Kore, 47 yaşındaki adamın Kuzey sularında yüzen askerler tarafından bulunduğunu söyledi. Seul, daha sonra adamın vurularak öldürüldü ve cesedinin yakıldığını iddia etti.

Güney Kore ve KDHC arasındaki sınır sıkı bir şekilde denetleniyor ve KDHC koronavirüsün ülkeye girmesini önlemek için sınır önlemlerini sıklaştırmış durumda.

Güney Kore'nin Başkanlık Sarayı'na göre Kim'in yolladığı özür, Moon Jae-in'e gönderilen bir mektup şeklinde geldi.

Başkanlık Sarayı, Kim'in bu olayı "utanç verici bir ilişki" olarak nitelendirdiğini ve Moon ve Güney Kore halkını "hayal kırıklığına uğrattığı için" çok üzüldüğünü söyledi.

Güney Kore'nin açıklamasına göre, KDHC, Güney Kore'ye soruşturmasının sonuçlarını da verdi. Güney Kore'ye göre KDHC sularına giren ve ardından kimliğini açıklamayan ve kaçmaya çalışan adama 10'dan fazla el ateş edildiği söylendi.

Ancak KDHC, adamın vücudunun yakıldığını inkar etti.

Güney Koreli bir yetkili, Kim'in mektubuna atıfta bulunarak brifinge verdiği demeçte, "Askerler, ateş ettikten sonra yapılan arama sırasında kimliği belirsiz izinsiz giren kişiyi bulamadı ve onun kullandığı yüzen aracı ulusal acil hastalık önleme tedbirleri kapsamında yaktı." dedi.

Güney Kore savunma bakanlığı, yetkilinin Pazartesi günü ortadan kaybolduğunda, Kuzey sınırından yaklaşık 10 km uzaklıkta, Yeonpyeong adası yakınlarında devriye botunda olduğunu söyledi. Yetkilinin ayakkabılarını teknede bıraktığı öğrenildi.

Güney Kore medyası, ölen yetkilinin yakın zamanda boşandığını ve mali sorunları olduğunu söyledi.

Bir KDHC devriye botu, can yeleği giyen adamı Salı günü yerel saatle 15.30'da denizde buldu. KDHC'li askerler önce gaz maskeleri taktılar ve önce onu uzaktan sorguladılar. Uyum sağlamayı reddeden yetkili suda vurularak öldürüldü.

Güney Kore, KDHC askerlerinin cesedi denizde yaktığını iddia etti.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, yetkilinin öldürülmesini tolere edilemeyecek "şok edici" bir olay olarak nitelendirdi.