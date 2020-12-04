Güney Afrika’da petrol rafinerisinde patlama

Güney Afrika’nın Durban kentinde ülkenin ikinci büyük petrol rafinerisinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı ve 7 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralı işçilerin durumunun stabil olduğu belirtildi.

Yerel saatle 07.00 sıralarında meydana gelen patlamanın kentin çeşitli bölgelerinden duyulurken patlamanın ardından çıkan yangının dumanları kente yayıldı.

Rafineri, çoğunluk hisseleri Malezya petrol ve gaz şirketi Petronas’ın elinde olan Engen şirketine ait. Şirket yaptığı açıklamada patlamaya değinmedi ancak rafineride çıkan yangının 1 saat 35 dakika sonra söndürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer patlamanın nedeninin soruşturulduğunu bildirdi.

Ülkede geçen Temmuz ayında da Cape Town’da Astron Enerji adlı şirket tarafından işletilen bir rafineride patlama meydana gelmiş ve 2 kimya mühendisi yaşamını yitirmişti.