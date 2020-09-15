Güney Afrika Komünist Partisi yolsuzlukla mücadele ve sağlık hakkına erişim için kavgayı yükseltiyor

Güney Afrika Komünist Partisi'nin (SACP) 14. Kongre'de belirlenen Merkez Komitesi, pandemi koşullarında gerçeleştirdiği 11. Genel Kurul toplantısında önemli kararlara imza attı. Tolantının çıkış metninde özellikle halk sağlığı sorunun pandemi sırasında derinleştiği ve bunun tek çözümünün ulusal bir sağlık sigortası olduğunun altını çizen SACP, aynı zamanda metinde ülkedeki yolsuzluk sorununa dikkat çekti.

SACP Merkez Komitesi 11-12 Eylül 2020 Cuma ve Cumartesi günleri toplandı. Covid-19 pandemisi nedeniyle toplantı çevrimiçi gerçekleşirken ulusal sekreterya tarafından kapsamlı siyasi ve örgütsel raporlar masaya yatırıldı ve iki gün boyunca tartışıldı.

SACP Merkez Komitesi, Covid-19 pandemisinin ülkedeki yaşam koşulları ve geçim kaynakları üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye dikkat çektiği toplantı raporunda pandeminin etkisinin, önceden var olan olağanüstü seviyelerde yoksulluk, eşitsizlik, işsizlik, kabul edilemez seviyelerde kişiler arası ve özellikle de cinsiyete dayalı şiddet dahil olmak üzere birçok hanede derinleşen sosyal zorlukları ve sıkıntının var olduğu krizi derinleştirdiğini vurguladı.

Merkez Komite, Komünist Parti'nin bu tür bir pandeminin hem öngörülebilir hem de engellenebilir olduğu şeklindeki tutumunu yeniden teyit ettiğini belirtirken pandemiye dair toplantı raporunda "Geniş doğal yaşam alanlarını yok eden, ekolojik sistemleri yıkan ve insanları yeni hastalık kaynaklarına maruz bırakan, kar maksimize eden, kapitalist sistemle doğrudan bağlantılıdır. Kapitalizmin kar elde ettiği küreselleşmiş 'değer zincirleri', aynı zamanda salgınların gelişmiş Kuzey ile az gelişmiş Güney arasında hızla ileri geri yayılmasının hatları haline geldi. Covid-19 pandemisi, insan medeniyetine, iklim krizine yaklaşan daha da büyük, muhtemelen ölümcül bir krizin habercisidir" denildi. Raporda bu metin kaleme alınırken ABD'nin batısındaki yıkıcı orman yangınlarının şiddetlendiği hatırlatıldı.

Halk sağlığı mücadelesi neoliberal kemer sıkmayla mücadeleyle birlikte yürütülecek

SACP, kaliteli sağlık hizmetlerini, özellikle işçi sınıfı ve yoksullar olmak üzere herkese ulaştırmak için Ulusal Sağlık Sigortasının (USS) tam olarak uygulamaya konması için kampanyasını yoğunlaştıracağını belirtirken ülke nüfusunun büyük bir kısmının uzun zamandır kâr güdümlü özel sağlık sektörü tarafından dışlandığını çünkü sağlık hizmetlerini meta olarak satın alacak paralarının olmadığını vurguladı. SACP, USS kampanyasının yoğunlaştırılmasının, bir diğer önemli kampanya olan neoliberal kemer sıkmaya karşı mücadelenin yoğunlaştırılmasıyla el ele gideceğini belirtti.

USS uygulamaya konmadan ve eş zamanlı olarak kemer sıkma sorunlarının üstesinden gelinmeden, kamu sağlık hizmetleri sektörünün güçlendirilmeyeceğini belirten SACP, halk sağlığı sektörünün kaynaklarının yetersiz olduğunu, USS'nin olmaması nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini belirtti.

Sağlıkta aslan payını azınlığa hizmet veren özel hastaneler alıyor

Sorunun aynı zamanda, sağlık harcamalarındaki aslan payının, küçük bir azınlığa hizmet veren kâr güdümlü özel sağlık sektörü tarafından ele geçirilmesinin bir sonucu olduğuna işaret eden SACP, toplantı raporunda şöyle dedi:

"Aşırı yüklü ancak yetersiz finanse edilen kamu sağlık hizmetleri sektöründeki kendini adamış sağlık emekçileri, Covid-19'a karşı savaşta ellerinden gelenin en iyisini yaptı ve yapmaya devam ediyor. İnsanlara zorlu koşullarda gönülden hizmet eden çabaları, Güney Afrika'nın Covid-19 nedeniyle daha fazla can kaybından kaçınmasına büyük katkı sağlarken, bazı özel hastaneler Covid-19'un yayılmasının merkez üssü haline geldi."

SACP aynı zamanda hükümeti, Ulusal Eğitim, Sağlık ve Müttefik İşçiler Birliği (Nehawu) ve diğer kamu hizmeti sendikaları ile ilişki kurmaya ve işçilerin talep ve endişelerini ele almaya çağırdı. SACP ön saflardaki çalışanları, hayatlarını iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerine maruz bırakmadan, insanlara hizmet etmeleri için korumanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

2017'de Güney Afrika Komünist Partisi'nin Kongresi'ne Türkiye'den katılan Kemal Okuyan'la ülkeye dair yaptığımız söyleşiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.