Güney Afrika AstraZeneca aşılamasını durdurdu

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, bugün yaptığı online basın toplantısında, koronavirüse karşı geliştirilen AstraZeneca aşısının salgına karşı yeteri kadar etkili olmamasından dolayı bu aşılamanın durdurulduğunu açıkladı. Hükümetin, AstraZeneca yerine Pfizer ve Johnson&Johnson aşılarını yürürlüğe koyacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, meclisin muhalefet sözcülerinden Dennis Bloem, karardan dolayı hükümete tepki göstererek, hükümetin aşılama kampanyasına olan güveni sarstığını savundu.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Anban Pillay'se, konuya ilişkin SABC News'a yaptığı açıklamada, bakanlığın AstraZeneca aşısının kullanımına ilişkin son verileri gözden geçireceklerini belirtti. Pillay, Johnson&Johnson aşısının AstraZeneca'nın en iyi alternatifi olarak göründüğünü kaydetti.