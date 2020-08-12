Güneşteki leke dijital kıyamet yaratacak mı?

Floridalı bir amatör astronotun AR2770 adını alan bir güneş lekesini gözlemlediği ve elde ettiği bazı görüntüleri Space Weather'a yüklediği haberi 10 Ağustos'tan başlayarak farklı haber kaynaklarında kendine yer buldu.

Bu haberlere göre adı geçen güneş lekesi büyüyor ve dünya üzerindeki elektromanyetik iletişime darbe vuracak bir elektromanyetik fırtına yaratması an meselesi.

Birkaç gün içinde güneş yüzeyinde yaşanacak patlamalar buna neden olacak ve radyo yayınları, uydu bağlantıları ve internet iletişimi bundan etkilenecek.

Ana akım medya kanallarına yansıyan bilgilerin gerçeği yansıttığını söylemekse pek mümkün görünmüyor.

Güneş yüzeyindeki patlamaların dünyaya etkisi olacak ışımalara hatta solar fırtınalara neden olma potansiyeli her zaman var ama pek nadir örnekte bu yaşanıyor.

Uydulardan gelen GPS sinyallerini, elektronik iletişimi ve radyo dalgalarını bozacak büyüklükte ışımalar yüzyılda bir rastlanan türde olaylar.

Böylesi bir fırtına 1859 yılında yaşanmış. Carrington olayı adını alan olaydan daha zayıf bir örnekse 1989 yılında var.

İstatistiki olarak güçlü bir elektromanyetik fırtınanın yaşanması için vaktin geldiği söylenebilir belki ama AR2770'de buna işaret eden bir hareketlilik gözlenmiyor.

Esasen Floridalı amatör gökbilimcinin gözlemlerine bakılırsa AR2770 birden çok güneş lekesinin bir bileşimi ve artık parçalanmaya başlamış durumda. Ki bu da onun için sonun başlangıcını gösteriyor.