Gündeş ile Sarraf'ın boşanma davasına yayın yasağı

Ebru Güneş'in Rıza Sarraf'tan boşanmak için açtığı davaya ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

Gündeş'in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada "16/04/2021 günlü bir kısım ulusal ve yerel basında müvekkilimiz Ebru Gündeş’in açtığı boşanma davasına ilişkin haberler yer almıştır. Mahkemece alınan karar doğrultusunda yargılama işlemleri gizli olarak yürütülmekte olup gizlilik kararına rağmen hukuka aykırı olarak yapılan haberlerin önüne geçilmesi amacıyla Bodrum Aile Mahkemesi tarafından boşanma davası ile ilgili haberlere yayın yasağı getirilmiştir" denildi.