Günde 38 kadın KADES uygulamasını kullandı

İçişleri Bakanlığı, Kadın Destek Uygulaması KADES mobil aplikasyonu ile 30 bin 601 kadının şiddeti ihbar ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, “24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasını 02.06.2020 tarihi itibari ile indiren kişi sayısı 453 bin 12 olup, 30 bin 601 kadın ihbarda bulunmuştur. Yılın ilk 5 aylık döneminde önleyici tedbir kararlarında yüzde 59, koruyucu tedbir kararlarında ise yüzde 70'lik bir artış sağlanmıştır” açıklaması yaptı.

İlgezdi ise 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen uygulama ile ilgili "Günde 38 kadın şiddete uğradığını panik butonu cep telefonu uygulaması ile bildirdi. Bu bildirimde bulunabilen kadınlar akıllı cep telefonu kullanabilen ve KADES uygulamasını yükleyebilen kadınlardı. Yani açıklanmayan veriler çok daha büyük ve çok daha yakıcı sorunu ortaya çıkarıyor" dedi. İlgezdi şunları söyledi:

"KADES’in uygulanması ilk 9 ayda 34 bin 424 kadın tarafından indirilmişti. Bu sayı 17 ay sonra yüzde bin 216 artmış oldu. Yine ilk 9 ayda 6 bin 822 kadın tarafından şiddet şikayeti yapılan uygulama 17 ay sonra yüzde 348 artmıştır. Günde 38, saatte 1,5 kadın şiddet gördüğünü akıllı telefonlarından bildirmiş. Şiddet görebileceği korkusu ile KADES sistemini indiren kadın sayısı 453 bin 12 kişi. Bir başka ifade ile günde 566, saatte ise 23 kadın her an şiddet görmekten korkuyor."

İlgezdi, “Önleyici tedbirlerdeki yüzde 59’luk, koruma kararlarındaki yüzde 70’lik artış bakanlığın şiddetin arttığını itirafıdır” diyerek, şiddet ve kadın cinayetleri arttığı için bu oranların attığının ortada olduğunu söyledi.

'Kaç kadın öldürüldü' sorusu yanıtlanmadı

İlgezdi'nin "KADES uygulamasını kullanan kadından cinayete kurban giden sayısı kaçtır?" sorusuna ise yanıt verilmedi.

İlgezdi "İktidar, kadına yönelik şiddetin boyutlarını gizleyerek bir başarı elde edilmez. Eğer gerçekten kadına yönelik şiddet ve cinayetleri çözüm derdinde olsaydı kadını koruyan İstanbul Sözleşmesi ile uğraşacağına, şiddetin önüne geçebilecek önemler alırdı" diye konuştu.