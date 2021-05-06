Gümüşhane'de şeker fabrikalarına ait üç taşınmazın satışına onay

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye kayıtlı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki taşınmazlar da satıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın ülkenin farklı illerinde Türkşeker'e kayıtlı 10 taşınmazın satışıyla ilgili tebliği dünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bugünkü Resmi Gazete'de de Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye kayıtlı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yer alan 3 taşınmazın satışıyla ilgili özelleştirme kararı yayımlandı.

Buna göre yapılan ihalede Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Aksöğüt Köyü'ndeki 16.205,74 metrekare, 6.249,88 metrekare ve 21.190,48 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ile üzerindekilerin bir bütün halinde 2.096.000 TL bedelle en yüksek teklifi veren Murathanoğulları Hazır Beton Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne satılması kararı onaylandı.