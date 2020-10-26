Gümrük memuru ambara düşerek yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde çalışan Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu, dün akşam saatlerinde arama yapmak için bindiği gemide, merdivenlerden ambara inmek istedi.

DHA'nın haberine göre, henüz bilinmeyen nedenle düşerek ağır yaralanan 38 yaşındaki Yarımoğlu, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yarımoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Yarımoğlu'nun gemi arama vazifesi sırasında yaşamını yitirdiğini paylaştı.