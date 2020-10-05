'Gültepe halkındır, para babalarının ve rantçıların değil'

İzmir'de kentsel dönüşüm planlanan Gültepe için TKP Çınartepe Örgütü bir açıklama yaptı.

Gültepe'nin para babalarının ve rantçıların değil Gültepe halkının olduğunu vurgulayan TKP Çınartepe Örgütü, kentsel dönüşümün halktan kopuk gerçekleştirelemeyeceğini belirtti. Taleplerin sıralandığı açıklamada Gültepe halkına semti yağmacılara bırakmamak için bir araya gelme çağrısı yapıldı.

TKP Çınartepe Örgütü'nün açıklaması şöyle:

"Gültepe’de Neler Oluyor?

Gültepe patronlara, rantçılara peşkeş çekilmek isteniyor.

Halk için değil, müteahhitler için kentsel dönüşüm planlanıyor.

Gültepe halkının büyük hak kayıplarına uğrayacağı bir süreç planlanıyor.

Kirada oturan binlerce emekçinin, kiraya gücü yetmeyeceği yeni yapılaşmalar geliyor.

Kentsel dönüşüm sürecinde, müteahhitlerin birçok mahalleleri borçlandırmasının önü açılıyor.

Planlanan yapılaşmayla, komşuluk ilişkilerinin olmadığı bir bölgeye doğru adım adım gidiliyor.

Taleplerimiz Nelerdir?

Gültepe’de dönüşüm, patronlar için, müteahhitler için değil Gültepe halkı için olmalıdır.

Kentsel dönüşüm halktan kopuk gerçekleştirilemez. Tüm mahallelerden temsilciler seçilmeli, sürecin her aşamasında halkın katılımı sağlanmalıdır.

Gültepe halkının hak kaybına uğrayacağı tüm çözümler masadan kaldırılmalıdır.

Gültepe, Gültepe halkının yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği bir semt olarak dönüştürülmelidir.

Gültepe para babalarının, rantçıların değildir!

GÜLTEPE HALKINDIR!

Gücümüz örgütlülüğümüzden gelir!

Bir araya gelelim, Gültepe’yi yağmacılara bırakmayalım!

TKP Çınartepe Örgütü"