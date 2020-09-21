Gültepe halkı kentsel dönüşüme karşı sesini yükseltiyor

İzmir Konak'a bağlı Gültepe semtinde, Konak Belediyesi tarafından uygulanmak istenen "Kentsel Dönüşüm İmar Planı"na tepkili olan halk, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çınartepe Semt Evi'nde düzenlenen toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

Açık havada ve salgın önlemleri alınarak yapılan toplantıda konuşan şehir plancısı Zafer Mutluer, uygulanmak istenen imar planının, "mahallenin sosyolojik yapısı ve yaşayanların ekonomik durumları göz ardı edilerek hazırlandığını" söyledi. Mutluer, imar planının bu şekliyle uygulamaya girmesi halinde, büyük bir mağduriyet yaşanacağından ve hak kayıplarının önüne geçilemeyeceğinden bahsetti. Ardından söz alan avukat Hakan Has ise da belediye tarafından sunulan itiraz dilekçesi şablonunun yetersiz kaldığını söyledi. Has, itiraz hakkının hukuksal sürecine dair de bilgi verdi.

Gültepe halkı kendilerine planla ilgili hiç danışılmadığından ve uygulanacak olan imar planı sonucunda yapılacak yeni binalarda barınma maliyetlerinin artacağından şikayet etti.

Toplantıda, Türkiye’den kentsel dönüşüm örnekleri de sunuldu ve sosyalist bir düzende konut politikasının nasıl uygulanacağından bahsedildi.

Çok sayıda Gültepe sakini toplantı sonunda imar planına karşı itiraz dilekçeleri doldurup imzaladı.