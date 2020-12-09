Haziran Direnişi'nde polis saldırısı sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan için adalet mücadelesi sürüyor.

Yıllardır sürüncemede bırakılan mahkeme sürecinde bugünkü duruşma oldukça kısa sürdü.

Savcının Covid-19'a yakalanması ve izinli olması nedeniyle mütalaa verilemedi.

Avukat Can Atalay, mahkeme başkanının değiştirilmesinin yürütmenin açıkça müdahalesi olduğunu söyledi, "Bu müdahale görünürde dahi olsa adil yargılamanın sağlanamadığını göstermektedir" dedi.

Duruşma 29 Ocak, saat 10.30'a bırakıldı.

Duruşma sonrası konuşan Berkin'in annesi Gülsüm Elvan, "Erdoğan, çocuğumu benden aldın bari adaleti ver, yeter artık" dedi.