Gülnur Kocabaş cinayeti davasını üstlenen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden duruşmaya çağrı

Manisa'da geçen yıl Mayıs ayında sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Yusuf Akbulut tarafından öldürülen 22 yaşındaki fabrika işçisi Gülnur Kocabaş'ın ailesinin avukatlığını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları üstlendi.

Akbulut'un Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tasarlayarak ve kasten insan öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbetle yargılandığı davanın duruşması yarın saat 10.00’da görülecek.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden yapılan açıklamada, diğer kadın katilleri gibi sanık Yusuf Akbulut'un da Gülnur Kocabaş'a yönelik iftiralarda bulunarak kadın düşmanı söylemleriyle savunma yaptığına dikkat çekildi ve "Basın emekçilerinin ve tüm Türkiye’nin Gülnur’un davasının takipçisi olmasını beklemekteyiz" denildi.