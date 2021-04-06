Gülnur Kocabaş cinayeti davası Manisa'da görüldü

Manisa'da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Yusuf Akbulut tarafından öldürülen fabrika işçisi Gülnur Kocabaş'ın davası Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü.

Gülnur Kocabaş'ın ailesinin avukatlığını Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarının üstlendiği duruşmada, Kocabaş'ın çalışma arkadaşları, komşusu ve kız kardeşi ile sanık Yusuf Akbulut'un beraber yaşadığı ve olayda kullandığı aracın sahibi eniştesi de dinlendi.

22 yaşındaki Gülnur'un çalışma arkadaşları ve beraber yaşadığı kız kardeşi cinayetten önceki iki hafta boyunca Yusuf Akbulut'un Gülnur'u işyerinde ve yaşadığı mahallede takip ettiğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını belirtti. Bu iki hafta içerisinde, iş arkadaşları ve kız kardeşi Gülnur'u hiç yalnız bırakmamaya çalıştıklarını anlattı.

Sanık Yusuf Akbulut'un, duruşmanın sonunda söz alarak Gülnur Kocabaş'ın ailesine başsağlığı dilemesi ve bu olay içerisinde yer aldığı için üzgün olduğunu belirtmesi ise mahkeme salonunda tepki ile karşılandı.

Davaya 27 Mayıs'ta 3. celse ile devam edilecek.

Kütahya'dan Manisa'ya çalışmak için gelen Gülnur beş kurşunla sokak ortasında öldürülmüştü.