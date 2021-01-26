Gülistan Doku'nun ailesi Erdoğan ile görüştü

Dersim'de 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, Elazığ’da bir törene katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü.

BBC Türkçe'nin haberine göre, anne Bedire Doku ile baba Halit Doku, Erdoğan'dan kızlarının bulunmasını istedi.

Görüşmeye telefonla katılan abla Aygül Doku, "Annem ve babam Elazığ'da yüz yüze görüştü. Ben de görüşmeye telefonla katıldım. Gülistan’ın bulunmasını istedik. Gülistan’ın nerede olduğunu Z.A. biliyor. Doğruları söylerse Gülistan'a ne olduğu cevabı bulunur dedik" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini dinlediğini anlatan Aygül Doku, Erdoğan'ın "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak, hukuki olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Barajda aramalar konusunda elimizden geleni yaptık ama bulamadık" dediğini aktardı.

Aygül Doku, Erdoğan'ın hukuki olarak olayın üzerinde duracaklarının sözünü verdiğini belirterek "Biz de umutluyuz" diye konuştu.